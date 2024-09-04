PKO Bank Polski 借着 DXC 科技，提供更輕鬆停車費繳付服務

波蘭最大銀行手機應用程式擁有 800 萬用戶，為車輛帶來數碼個人化銀行服務

波蘭華沙2024年9月5日 /美通社/ -- 財富美國 500 強全球先進科技服務提供商 DXC Technology，正在與波蘭最大銀行 PKO Bank Polski 合作，即將於該銀行名為「IKO」的手機銀行應用程式，向波蘭用戶提供可以在自己車內舒適快捷地繳付停車費的新功能。

這是波蘭首個同類解決方案之一，當系統連接至應用程式後，司機可以透過車內資訊娛樂儀表板，繳付停車費用。

司機使用 PKO 的應用程式兼駕駛兼容車輛，即將可以管理活動，包括在波蘭各地開始和結束會議。該功能作為新功能的一部份，為司機帶來更方便的停車費繳付服務。這新功能提升付款速度，並更容易完成付款。

這項創新功能可於 Android 8 或更新的作業系統，配合 Android Auto 車內科技來使用。

DXC Technology 波蘭客戶交付領導人 Robert Taras 表示：「過去十年，我們與 PKO Bank Polski 合作進行幾項重要創新，而建立長期兼成功的合作夥伴關係。我們感到高興這關係能夠擴展和利用我們的深厚工程和諮詢專業知識，為 IKO 應用程式帶來新功能。我們透過為 PKO 的客戶提供全新數碼付款選項，而正在向前邁進另一步，提供更全面兼個人化金融服務。」

PKO 於 2013 年與 DXC 合作及推出自己的 IKO 移動應用程式。在波蘭境內，該應用程式現在擁有超過八百萬用戶。該應用程式序具備 100 多個功能，包括：查閱帳戶餘額及歷史記錄、銀行轉帳、信用卡還款、存款和增值預付電話、分開付款轉賬、非接觸式 BLIK、PKO「先買後付」延期付款服務、繳付高速公路費用、購買交通票、使用「自拍」來開戶，以及網上貨幣兌換。

前瞻性陳述

本新聞稿中，全部與歷史事實不直接兼完全相關的陳述，均構成「前瞻性陳述」。這些聲明代表目前期望和信念，並不保證任何前瞻性陳述所列的任何結果、目標或計劃均可或將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定和其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果，存在重大差異。當中許多因素，超出我們的控制範圍。如欲了解這些因素的書面描述，請參閱 DXC 的表格 10-K（財政年度截至 2024 年 3 月 31 日的年報）的「風險因素」標題部份，以及後續向 SEC 申報的任何更新資料。讀者切勿過度依賴此類聲明，而此類聲明僅限聲明當日為準。除非法律要求，我們不承擔任何更新義務、為任何前瞻性根述發佈任何修訂、本文件日期之後報告任何事件或情況或反映發生意外事件。

DXC Technology 簡介

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SOURCE DXC Technology Company