DXC 憑藉 Workplace Services 引領工作新時代

DXC Workplace Services 協助機構提升員工生產力及體驗，毋須增添新工具或增加營運複雜度。

此項服務結合 DXC 深厚的行業專業知識與代理式人工智能功能，能夠預測員工的技術需要，減少工作受到干擾，並加快解決問題。

DXC Workplace Services 由 DXC OASIS 提供支援，協助客戶充分發揮現有技術投資的效益，帶來可量化的業務成果，包括營運複雜度降低 40%、服務台來電減少 60%，以及讓每名員工每月重獲逾 15 小時的高效工作時間。

維珍尼亞州阿什本2026年8月13日 /美通社/ -- 領先的企業技術及創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈推出 DXC Workplace Services。這項以人為核心的全新 AI 原生工作場所服務，不再以技術為中心，而是以員工的工作成效為本，重新定義數碼工作場所。此項服務協助機構提升生產力、改善員工體驗及優化資訊科技營運，毋須增添更多工具，亦可充分發揮現有技術投資的效益。DXC Workplace Services 由智能協調平台 DXC OASIS 提供支援。該平台透過 Human+ 代理式人工智能工作流程革新託管服務，建立以人為先的代理式營運模式，預測員工需要並主動締造成果。

員工衡量工作場所技術的主要準則，在於使用體驗，以及能否高效完成工作。然而，不少機構仍然使用各自為政的工具、互不相通的工作流程，以及被動回應的支援模式，不但妨礙員工工作，亦令資訊科技團隊的營運更加複雜。DXC Workplace Services 透過以體驗為主導、以生產力為重點及由人工智能驅動的工作場所方案，協助客戶應對這些挑戰，在兼顧員工體驗的同時實現業務目標。

DXC Workplace Services

DXC Workplace Services 從設計初期便融入體驗設計原則，確保工作場所解決方案直觀易用，並切合員工既有的工作方式。全新的代理式支援體驗提供主動而智能的資訊科技支援，透過員工日常使用的渠道提供服務，為建立連繫更緊密的工作場所奠定基礎。透過 Workplace Services，智能代理及 DXC 專家會經由員工偏好的聯絡渠道，包括電郵、聊天或語音，提供支援、作出指引並代為完成任務，令支援服務更快捷、更智能、更簡便。這種以人為先的全新支援模式，可在資訊科技問題影響工作前加以解決，讓技術在背後更順暢地運作，使員工能夠專注完成工作。

「企業不應被迫在推動業務重點、提升資訊科技效率和改善員工體驗之間作出取捨。我們設計 DXC Workplace Services，旨在協助機構同時實現這些目標，讓工作場所體驗配合員工的實際工作方式，消除工作環境內部以及不同系統和流程之間的障礙，締造流暢而全面的體驗。」DXC Technology Workplace & Business Process Services 全球產品主管 Kelly Candler 表示。

DXC Workplace Services 建基於以下三項核心原則，致力締造全面的工作場所體驗：

以人為本 — 按照員工既有的工作流程設計使用體驗，從一開始便減少操作障礙，並提高採用率。 跨整合現有投資— 建立互聯互通的工作場所環境，協助客戶提升現有平台、裝置及服務的功能。 由 Human+ 代理式人工智能驅動 — 結合人工智能、自動化技術與 DXC 的專業知識，預測員工需要、減少工作中斷，並持續提升工作場所的運作表現。

整體而言，此模式有助帶來以下可量化的業務成果：

營運複雜度降低 40%

服務台來電減少 60%

50% 的裝置問題可在員工察覺前解決

的裝置問題可在員工察覺前解決 讓每名員工每月重獲逾 15 小時的高效工作時間

DXC OASIS 是一個智能協調平台，透過 Human+ 代理式人工智能工作流程，革新託管服務的提供方式。DXC OASIS 將人類專業知識與受規管的人工智能代理無縫結合，讓機構能夠預測需要、自動處理複雜的營運工作，並大規模主動締造成果。DXC Workplace Services 運用 DXC OASIS 的代理式人工智能工作流程，整合現有技術投資，協調員工的工作場所體驗，提供智能而以人為本的工作場所營運服務。這種由平台驅動的模式，讓 DXC 及其客戶能夠重新構想託管服務，以協調一致的工作流程取代被動回應、各自孤立的服務模式，從而在員工體驗、營運效率及業務成果方面帶來可量化的改善。詳情請瀏覽 www.dxc.com/workplace。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化及行業專用軟件解決方案方面的深厚專業知識，為全球部分最複雜的科技資產進行現代化改造、確保安全及進行營運。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Company