PNS網購推出限定優惠 買高露潔牙膏送日本品牌座地風扇

於2026年5月8日至5月28日 買8支高露潔抗敏專家牙膏即送總值高達$794贈品 超值贈品仲貴過牙膏價錢

香港2026年5月7日 /美通社/ -- 追求1分鐘速抗牙齒敏感#，首選高露潔抗敏專家牙膏。其獨有天然ARGININE配方，能自動填封牙本質外露區域，幫助阻隔外來刺激，從根源解決敏感牙齒困擾。由2026年5月8日至5月28日，凡於PNS網購 購買指定8支高露潔抗敏專家牙膏（75毫升/110克），即可獲贈總值豐富的驚喜禮遇，全方位照顧消費者的居家需求，包括：日本品牌Cicilife Cicibella 座地風扇x 1部、Tempo得寶三層印花衛生紙10卷裝x 6條 及 CASTLE專業洗衣珠x 1包，贈品總值高達$794*。PNS網購更提供送貨服務，消費者安坐家中即可完成採購，真正解放雙手。