PNS網購推出限定優惠 買高露潔牙膏送日本品牌座地風扇
新聞提供者高露潔 - 棕欖
07 5月, 2026, 23:45 CST
於2026年5月8日至5月28日 買8支高露潔抗敏專家牙膏即送總值高達$794贈品 超值贈品仲貴過牙膏價錢
香港2026年5月7日 /美通社/ -- 追求1分鐘速抗牙齒敏感#，首選高露潔抗敏專家牙膏。其獨有天然ARGININE配方，能自動填封牙本質外露區域，幫助阻隔外來刺激，從根源解決敏感牙齒困擾。由2026年5月8日至5月28日，凡於PNS網購 購買指定8支高露潔抗敏專家牙膏（75毫升/110克），即可獲贈總值豐富的驚喜禮遇，全方位照顧消費者的居家需求，包括：日本品牌Cicilife Cicibella 座地風扇x 1部、Tempo得寶三層印花衛生紙10卷裝x 6條 及 CASTLE專業洗衣珠x 1包，贈品總值高達$794*。PNS網購更提供送貨服務，消費者安坐家中即可完成採購，真正解放雙手。
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- 2026年5月8日（0:00）至5月28日（23:59）
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- 凡於PNS網購 購買指定8支高露潔抗敏專家牙膏（75毫升/110克），即送總值高達$794贈品
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即上PNS網購：
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*數量有限，售/送完即止，贈品以訂單摘要顯示為準。優惠以每張發票計算。贈品及換購品除外。贈品包裝/款式/口味由系統選擇。受條款及細則約束。
#1分鐘即時舒緩，直接將抗敏專家牙刷塗抹於敏感牙齒上，輕輕按摩1分鐘。
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SOURCE 高露潔 - 棕欖
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