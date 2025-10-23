PolarBlue憑借Nino Ficca增強顧問委員會，開創可擴展的零排放能源事業

澳大利亞墨爾本 2025年10月22日 /美通社/ -- PolarBlue欣然宣布，備受贊譽的澳大利亞能源行業高管Nino Ficca已加入該公司，擔任戰略能源顧問一職。Ficca在澳大利亞電網及基礎設施領域擁有數十年經驗，並曾擔任多個高級領導職務，他對PolarBlue的發明將能直接應對的能源領域機遇有著深刻見解。

Ficca表示：「PolarBlue的基礎性發明極具潛力，有望顛覆業界對能源的傳統認知，其重點在於實現低成本、模塊化、可擴展的能源供應。」他談及PolarBlue平台在降低復雜性和輸配成本，以及挖掘電網中「擱淺」價值方面的能力。Ficca決定加入這一事業意義重大，這表明向零排放能源的轉型不僅可行，而且具有商業上的可持續性，能夠為能源消費者帶來明顯的益處。

PolarBlue依托自主研發的發明和垂直整合的商業模式，其生產線經過精心設計，可以實現持續改進，並始終以消費者為中心。其目標在於提供不僅可獲取，而且在經濟性上更具優勢的零排放清潔能源。

PolarBlue簡介

PolarBlue正在生產功率范圍達3 MW（兆瓦級）的可擴展、集裝箱式模塊化能量「路由器」，並計劃在「Cloud One」項目中部署330多台此種設備。

10月3日，在澳大利亞墨爾本，PolarBlue的首批客戶會員之一，在現場接收了以氫氣形式提供的能源，供應價格為每公斤1美元。此前，該客戶已根據一份為期10年的協議預先支付了數百萬美元，以便獲取早期接入「Cloud One」生態系統的20%權益。「Cloud Two」和「Cloud Three」的容量及供應詳情將於新年伊始公布，屆時還將提供甲醇及電力等其他能源載體。

至關重要的一點是，PolarBlue所產氫氣的平准化度電成本(LCOE)——在澳大利亞市場上已低於天然氣的成本。即便在當前這一尚處早期部署階段的領域，該裡程碑式成就便已達成，而據估算，該領域所代表的全球市場規模高達3萬億美元。

