PolarBlue renforce son conseil consultatif avec l'arrivée de Nino Ficca, pionnier de l'énergie décarbonée et adaptable à grande échelle

MELBOURNE, Australie, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- PolarBlue est fière d'annoncer que Nino Ficca, cadre australien très réputé dans le domaine de l'énergie, s'est joint à l'entreprise en tant que conseiller stratégique en matière d'énergie. Avec des décennies d'expérience et des postes de direction dans les secteurs des réseaux et des infrastructures en Australie, M. Ficca apporte une connaissance approfondie des possibilités que les inventions de PolarBlue offrent directement dans le secteur de l'énergie.

« Les inventions fondamentales de PolarBlue affichent un grand potentiel pour remettre en question la façon dont l'industrie conçoit l'énergie, en mettant l'accent sur une fourniture d'énergie à faible coût, modulaire et évolutive », a-t-il déclaré à propos de la capacité de la plateforme à réduire la complexité et les coûts de distribution, et à débloquer la valeur perdue sur l'ensemble du réseau. Sa décision de rejoindre le mouvement est importante car elle indique que la transition vers une énergie zéro émission n'est pas seulement possible, mais qu'elle est commercialement viable et qu'elle présente des avantages évidents pour les consommateurs d'énergie.

Fondées sur des inventions exclusives et un modèle commercial intégré verticalement, les lignes de production de PolarBlue sont conçues pour une amélioration continue et axées sur le consommateur. L'objectif : une énergie propre, sans émission, qui est non seulement disponible, mais aussi économiquement supérieure.

À propos de PolarBlue

PolarBlue produit des routeurs d'énergie modulaires évolutifs et conteneurisés de l'ordre de 3 MW (mégawatt), dont plus de 330 unités devraient être déployées dans le cadre du projet « Cloud One ».

Le 3 octobre à Melbourne, en Australie, l'un des premiers clients-membres de PolarBlue a reçu une livraison d'énergie sur site sous forme d'hydrogène, fournie au prix de 1 USD/kg. Le client avait auparavant versé plusieurs millions de dollars d'avance pour obtenir une participation de 20 % dans l'écosystème à accès anticipé « Cloud One », dans le cadre d'un accord de 10 ans. Les capacités et la disponibilité de « Cloud Two » et « Cloud Three » seront communiquées au début de l'année prochaine. Du méthanol et d'autres vecteurs énergétiques, tels que l'électricité, seront également fournis dans ce cadre.

Fait essentiel, le coût actualisé de l'énergie pour l'hydrogène de PolarBlue est déjà tombé en dessous du coût du gaz naturel sur le marché australien. Cette étape a été franchie même à ce stade précoce du déploiement, dans un secteur qui, selon les estimations, représente un marché mondial de 3 000 milliards de dollars.

