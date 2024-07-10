韓際新世界免稅店在仁川國際機場開設Prada普拉達香水美妝快閃店

Prada普拉達色彩系列緊扣時尚脈搏，融合多種色調和高科技配方，彰顯個性風采。此外，店內還將展示Augmented Skincare系列，該系列採用Adapto.gn™智能技術應對環境侵害，確保皮膚呈現最佳狀態。Prada普拉達香水旗艦系列也將在現場發售，包括Prada Paradoxe（我本莫測）和Les Infusion系列等經典之作，以科技重塑天然香氛，引領全新嗅覺盛宴。

顧客選購任意一款Prada普拉達香水，即可獲贈個性化品牌領巾一份，領巾上燙有顧客姓名首字母縮寫，盡顯品牌專屬定制尊貴禮遇。Prada普拉達香水美妝產品也將在活動期間同步登陸韓際新世界免稅店網上商城。

為了讓旅客親身體驗Prada普拉達香水美妝產品，著名化妝師Lee Nakyeum將於7月20日和21日親臨快閃店進行現場演示。她將使用Prada普拉達香水美妝的明星產品，如普拉達煥顏面霜(Prada Augmented Cream)、普拉達多維眼影盤(Prada Dimensions Eyeshadow)、普拉達至色疊塑輕盈唇膏(Prada Monochrome Lipstick)、普拉達潤唇膏(Prada Balms)以及品牌明星香水Prada Paradoxe（我本莫測）和Les Infusion (Iris)，展示兩款獨特的Prada普拉達妝效。

韓際新世界免稅店的一位代表表示：「這家快閃店意義非凡，首次為顧客開啟Prada普拉達香水美妝的沉浸式體驗之旅，探索美的全新邊界，完美詮釋品牌精髓與願景。我們將持續領航業界，呈現非凡體驗，打造無與倫比的購物盛宴。」

Prada普拉達香水美妝將於8月底正式亮相韓國。屆時，消費者將有幸參與一系列精彩紛呈的開業慶典與誘人促銷活動，共同見證這一榮耀時刻。

關於韓際新世界免稅店

韓際新世界免稅店是一家領先的零售品牌，在仁川國際機場等主要地段提供各種奢侈品和獨特的購物體驗。韓際新世界免稅店秉承追求卓越和客戶至上的承諾，不斷樹立免稅行業新標準。

SOURCE 韓際新世界免稅店