科技織夢，真摯溫度同行：PressLogic 迎光影十年 旗下 GirlStyle 女生日常《NextGen Glowing Award 2026》耀目落幕

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PressLogic

08 6月, 2026, 11:27 CST

AIGC 影片震撼開場：逾 7,300 位消費者最真實心聲，與品牌、創作者共鑄美力新篇章

香港2026年6月8日 /美通社/ -- 亞洲領先數位媒體集團 PressLogic 迎來成立十週年的重要里程碑！旗下全港 No.1 女性媒體 GirlStyle 女生日常 於 6月2日隆重舉辦第二屆 NextGen Glowing Award 2026》（美力啟元：AI 織夢） 頒獎典禮。活動匯聚數百位頂尖美妝業界精英、醫美專家及一線生活創作者（KOL），共同見證新世代美妝潮流的誕生。

站在十週年新起點：從數據「捕捉潮流」到 AI「創造潮流」

《NextGen Glowing Award 2026》頒獎典禮現場，PressLogic集團創辦人兼行政總裁Ryan Cheung（左五）與多位獲獎者合影留念，背景為GirlStyle品牌活動主題牆
《NextGen Glowing Award 2026》頒獎典禮現場，PressLogic集團創辦人兼行政總裁Ryan Cheung（左五）與多位獲獎者合影留念，背景為GirlStyle品牌活動主題牆

盛典由團隊以最新 AI 技術製作的 AIGC 開場影片揭開序幕，震撼的視覺效果為典禮拉開完美帷幕，同時標誌著平台正式由數位媒體先驅，蛻變為「AI 驅動的平台內容生態」。

PressLogic 集團創辦人兼行政總裁 Ryan Cheung 於致辭中回顧了集團的十年全景布局。他指出，PressLogic 自獨家數據分析系統 MediaLens 起步，而 GirlStyle 作為集團首個 Hero Brand，至今足跡已遍及亞太區，在本地社群更擁有逼近 270 萬的龐大追蹤者，整個集團在全球的社交媒體追蹤人數更突破 2,000 萬。

面對 AI 時代的洪流，Ryan 展現了前瞻性的視野與品牌溫度。他指出，過去十年集團透過技術精準捕捉潮流，未來十年則期盼與各位品牌夥伴及創作者攜手創造潮流。他強調，在 AI 內容爆炸的時代，觀眾與消費者的「信任」比以往任何時候都更加珍貴，這亦是集團積極開拓 O2O 線下實體體驗的原因，期望透過真實會面與沉浸式體驗，建構最值得信賴的 User Journey。

數據與感性溫度的平衡：7,300 票築起的「專業閨蜜」信任

本次大獎的評選機制結合了 GirlStyle 記者與編輯團隊的專業評審，以及極具認受性的公眾投票。今年大會更錄得高達 7,300 名不重複讀者參與公眾投票，實證了平台大眾對於美妝產品的龐大需求，以及對 GirlStyle 「專業閨蜜」定位的絕對信任。

PressLogic 聯合創辦人兼內容策略副總裁 Christine Lai 於會上發表了充滿熱誠與感性的分享。她坦言，現今經營社交媒體內容的挑戰與競爭越來越大，但非常感謝公司給予團隊極大的靈活性與資源去不斷「Try and Error」，讓 GirlStyle 成為品牌、創作者以及百萬讀者共同激發靈感火花的平台。

過去一年，平台推出了優化美妝實測內容、建立 GirlStyle VIP 社群分享動人故事，並在內容創作中深度融入 AIGC 元素等創新舉措。面對外界對「科技與美感」平衡的疑惑，Christine 表示：

「我們給 GirlStyle 的定位，是平衡『感性的美』與『數據和科技給予的答案』。這令團隊在持續輸出熱誠（Passion）與創作內容時，精準度得以提升，同時亦能保持最真摯的溫度。」

致敬幕後英雄：閃耀舞台背後的「團隊高光」

盛典尾聲，Christine 特別將舞台的高光時刻歸功於背後默默付出的團隊，展現出極強的團隊凝聚力。她表示，雖然舞台上發言的人往往最受矚目，但她更希望將當天的焦點歸功於所有參與的同事。不論是在活動現場，還是身處辦公室的每一位成員，大家都是帶著滿滿的 Passion 在各自崗位上默默付出。她深情表示，能擁有這支充滿熱忱、並肩作戰的團隊，讓她感到無比自豪。

站在十週年的新起點上，PressLogic 與 《GirlStyle 女生日常》承諾將繼續攜手品牌與創作者，用科技織夢，用感性導航，繼續引領新世代的亞洲美學潮流！

可按此連結下載高清圖片及按此瀏覽活動網頁了解得獎詳情。 

關於 PressLogic | 透過社交媒體、AI 與數據，為品牌創造更大可能

PressLogic 是一家領先的 AI 及數據驅動的廣告科技公司。我們利用 MediaLens 系統進行深度數據分析，並以此為基礎，成功創建及營運多元化的社交媒體品牌，在亞太地區累積超過 2,000 萬名追蹤者。每月內容觸及量突破 5 億次，並持續快速擴展中。我們的媒體品牌橫跨多個生活領域，包括：

我們提供從內容創作、廣告科技到活動行銷及 KOL 管理的全面解決方案，旨在協助客戶在市場行銷領域實現高效增長。同時專注於技術創新、數位轉型、聊天商務和區塊鏈服務，致力於為客戶創造卓越的投資回報率。

作為廣告科技行業領航者，PressLogic 榮獲 2023 年德勤香港人工智能軟體類別的明日之星獎項，是香港科技園精英計畫（資訊通信科技）的一員，也是香港數碼港培育計畫的初創企業校友之一。

關於 GirlStyle 女生日常

亞洲領先女性生活資訊平台: GirlStyle 女生日常是深受歡迎的女性時尚與生活網上雜誌，為現代女性提供全面且多元化的精彩內容，涵蓋美妝、時尚、健康、生活品味及心事等。我們在 Facebook、Instagram、Threads、LinkedIn 等社交平台擁有全球超過620萬粉絲，每月活躍訪客（Monthly Active Visitors）逾800萬。這些亮眼表現使 GirlStyle 女生日常成為香港及亞洲領先的女性生活資訊平台之一。

SOURCE PressLogic

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