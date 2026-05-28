PressLogic 推出 ChatBooster 免費方案及在地化廣東話 AI Agent 逆市為香港中小企與創作者注入強大增長動力

香港2026年5月28日 /美通社/ -- 香港領先的數據驅動數碼媒體及科技公司 PressLogic 今日宣布，旗下全渠道通訊 AIaaS（AI-as-a-Service）平台 ChatBooster 迎來重大里程碑。為緩解本地企業在當前具挑戰性的經濟環境下所面對的營運壓力，ChatBooster 正式推出支援高達 1,000 個每月活躍聯絡人（MAC）的企業級「免費方案」，並配備專為本地市場深度訓練的「在地化廣東話 AI Agent」。

當前香港商戶、中小企（SMEs）及內容創作者正同時面對營運成本上漲、人手短缺以及數碼轉型等核心痛點。ChatBooster 旨在全面打破技術與資金門檻，拒絕空泛的科技炒作，為本地商家提供一個能直接融入日常業務運作與社交媒體管理流程（Social Media Workflow）的實用工具。

打破門檻：全港首創不設限「企業級」免費方案

有別於市面上功能大幅受限或設有短暫試用期的「閹割版」工具，ChatBooster 此次推出的免費方案由第一天起，即提供完整的企業級自動化功能，並全面覆蓋香港主流的三大社交通訊渠道：WhatsApp、Instagram 及 Facebook。對於全港絕大部分的中小企與創作者而言，1,000 MAC 的免費額度已完全足夠應付最核心的客戶群，實現零成本的數碼化轉型。

專為香港打造：地道廣東話與「中英夾雜」AI Agent

傳統的全球性 AI 方案往往難以準確理解香港獨有的語言文化。背靠 PressLogic 團隊深耕本地市場的龐大數據與媒體經驗，ChatBooster 的 AI Agent 專門針對地道廣東話、中英夾雜（Mixed-code）以及香港消費者的行為模式進行深度訓練。它能完美幫商戶集中處理跨平台的客戶互動，同時保持充滿人情味與在地感的回覆，大大提升客戶信任度與留存率。

PressLogic 創辦人及首席執行官 Ryan Cheung 表示：「我們深信，AI 的未來絕不應該只是大型企業的奢侈品。香港有無數充滿韌性的中小企和創業家，此時此刻正承受著巨大的成本壓力。我們不想販賣高深的科技術語，更不想製造『科技焦慮（FOMO）』。我們想做的是雪中送炭，讓本地商家先親身體驗 AI 的威力、用得更多、並直接減省日常營運開支。透過釋放 1,000 MAC 的免費額度，我們有信心為市場帶來目前性價比最高、最貼地的自動化營銷與客服工具。」

三大核心優勢：以實用自動化應對逆市挑戰

ChatBooster 直擊香港零售及服務業的宏觀痛點，帶來三大核心效益：

大幅削減高昂營運成本： 在香港高租金、高人工的環境下，透過自動化處理重複的客服流程，將日常雜務交給 AI，極速降低管理開支。

在香港高租金、高人工的環境下，透過自動化處理重複的客服流程，將日常雜務交給 AI，極速降低管理開支。 本地通訊渠道 24/7 秒回： 香港消費者習慣在 WhatsApp 和 IG 要求即時回覆。AI Agent能全天候無間斷處理海量查詢，無需增加任何額外人手。

香港消費者習慣在 WhatsApp 和 IG 要求即時回覆。AI Agent能全天候無間斷處理海量查詢，無需增加任何額外人手。 引爆社交電商轉化率： 將社交媒體上的 casual DM 自動化轉化為真正訂單。AI Agent能透過智能、在地化的對話實時引導銷售，牢牢抓緊顧客的專注度。

此次 ChatBooster 免費方案的推出，標誌著香港創科生態逐步由「概念炒作」走向「真正落地」—— 讓 AI 轉化為人人可用、真正幫到手的 SaaS 基礎設施，與香港企業共渡時艱。

ChatBooster 免費方案由即日起正式開放申請。本地商戶、中小企及創作者可立即前往以下網址註冊：https://app.chatbooster.ai/zh-Hant/signup。

關於 PressLogic

PressLogic 成立於 2016 年，是一家總部設於香港的科技創業公司及數碼媒體集團，核心業務源於其獨家研發的 AI 及數據驅動分析系統。集團近年於亞洲市場迅速擴展，每日與數百萬讀者及消費者建立連結。隨著 ChatBooster 的演進，PressLogic 將繼續走在媒體與科技的交匯點，致力為企業提供最具創新的 AI 商業軟件解決方案。

SOURCE PressLogic