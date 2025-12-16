PressLogic 完成戰略性收購「親子王國 Baby-Kingdom」| 整合 AI 廣告科技與社群力量，重塑香港數碼親子生態

香港2025年12月16日 /美通社/ -- 亞洲領先的數據驅動廣告科技生態系統 PressLogic 今日正式宣布，已成功完成對香港其中一個最具規模與歷史的親子網上社群「親子王國 Baby-Kingdom」的全面收購，並接管其營運與內容策略，同時整合其龐大的歷史數據庫、用戶輪廓與社群平台，為後續 AI 應用鋪路。這不僅是一次業界矚目的收購，更是一場針對未來的戰略部署 —— 結合深耕社群的內容力量與尖端 AI 廣告科技，重塑香港親子市場的數碼格局。

PressLogic 再定義｜強化NexGen數碼親子生態的「新核心」

創立於 2002 年，Baby-Kingdom 是香港家長與準父母群體中最具影響力的社交平台，累積超過 1.3 百萬名活躍會員、超過 1 億則討論貼文，長年被視為可信賴的家庭知識來源。透過本次整合，Baby-Kingdom 將全面納入 PressLogic 生態體系，進一步強化其在親子垂直市場的領導地位，並為品牌廣告主提供前所未有的高黏性數據資產。

「這是我們在親子社群佈局中最具關鍵性的里程碑，」PressLogic 創辦人兼 CEO Ryan Cheung 表示，「決定性地加倍深化了我們在親子領域的承諾，顯著強化了 PressLogic 在香港的數碼媒體版圖，並額外帶來超過200萬名每月活躍用戶。透過匯聚親子王國 Baby-Kingdom 多年內建立的社群深度，以及我們尖端的廣告技術、人工智能和大數據能力，我們將能為客戶提供真正全面的 O2O（線上到線下）廣告解決方案，從根本上提升廣告效能和表現。」

技術賦能社群內容 | 開啟智能營銷新世代

是次收購背後，體現的是 PressLogic 一直以來對「內容 × AI科技 × 數據洞察」的協同價值觀。透過 MediaLens 提供的社交分析、話題熱度探測與受眾理解能力，結合 ChatBooster 的即時互動方案，EventVibe的活動行銷策劃，PressLogic 將推動 Baby-Kingdom 在內容策略與社群運營上的智能升級，讓品牌能在親子場景中實現更具相關性與互動性的行銷體驗。

從更深入的用戶理解、動態優化的內容推薦，到強化品牌與家庭用戶間的私域互動節奏，這場技術協同不僅重新定義內容價值，更加速推動整體親子行銷生態的進化。

我們敬佩 Baby-Kingdom 團隊多年來對親子領域的專注與努力，所建立的文化與信任，早已成為無數香港家庭的溫柔後盾。這份來自社群的力量，將在 PressLogic 生態下持續綻放。

關於 PressLogic

PressLogic 於2016年在香港成立，是一個新世代廣告技術（Ad-Tech）生態系統集團。我們專注於整合內容創作、數據分析、AI 技術與全流程行銷策略。透過科技與數據，我們的 SaaS 產品如 MediaLens 及 ChatBooster 精準驅動內容價值與商業轉化。這些先進的廣告技術工具為品牌提供了一站式解決方案，並透過數據驅動的洞察力，幫助客戶最大化廣告效益和表現。

我們的業務橫跨亞洲國家和地區7大市場，遍及新加坡、馬來西亞、台灣地區、韓國、印度及深圳，團隊由超過 200 位營銷及科技專業人才組成，並已建立完整的製作、科技與分析能力體系。我們的內容矩陣涵蓋 10 個垂類媒體品牌，累積超過 2,000 萬粉絲，每月內容觸及量突破 5 億次，並持續快速擴展中。我們的媒體品牌橫跨多個生活領域，包括：

作為廣告科技行業領航者，PressLogic 榮獲 2023 年德勤香港人工智能軟體類別的明日之星獎項，亦是香港科技園精英計畫（資訊通信科技）的一員，也是香港數碼港培育計畫的初創企業校友之一。

關於「Baby-Kingdom 親子王國 」

自 2002 年創立以來，「Baby-Kingdom 親子王國」一直是香港最受家長信賴的網上親子平台之一，涵蓋育兒、教育、家庭生活等多元主題，建立起一個具高度互動性的社群論壇。每日活躍討論涵蓋從懷孕知識到子女升學，早已成為無數家長的數碼生活一部分。

