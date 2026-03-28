Prodigy Technovations 增強領先業界的 I3C 協定執行器與分析儀，加入先進的應用層協定 NVMe-MI、SPDM 及 PLDM 支援

印度班加羅爾2026年3月28日 /美通社/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd. 作為協定分析與驗證解決方案的領導先驅，宣佈為其 PGY-I3C-EX-PD 改進型內部積體電路 (I3C) 協定執行器與分析儀增強功能，加入支援高級管理協定，此等協定在現代運算平台中越來越廣泛應用。

隨著系統不斷發展，以支援 AI 工作負載、高性能運算、DDR5 記憶體及 CXL 平台，I3C 介面正崛起為平台管理與裝置通訊的重要支柱。 增強版 PGY-I3C-EX-PD 讓工程師得以驗證基於 I3C 的應用層協定，當中涵蓋 MCTP、NVMe-MI、SPDM 及 PLDM。

此影片展示增強版的 PGY-I3C-EX-PD，產品採用全新用戶介面 (UI)，並新增支援透過 I3C 進行的非揮發性記憶體高速規範管理介面 (NVMe-MI)、安全協定與數據模型 (SPDM)、平台級數據模型 (PLDM) 及管理元件傳輸協定 (MCTP)。 工程師現可同時驗證傳輸層與應用層協定，從而在人工智能 (AI)、第五代雙倍數據速率 (DDR5)、快速互聯運算 (CXL) 及高性能運算系統中，更有效率地測試平台管理、安全功能及裝置通訊。 Speed Speed Prodigy Technovations 為 PGY-I3C-EX-PD 推出全新用戶介面，讓複雜的 I3C 及應用層協定驗證過程變得更為簡便易用。 加入 NVMe-MI、SPDM 及 PLDM 支援後，工程師現可在 AI、HPC 及下一代運算系統中，更有效率地驗證平台管理、安全功能及裝置通訊。

這些協定能實現多項關鍵功能，包括裝置探索、遙測監控、固件更新、身份驗證，以及在下一代運算系統之間進行安全通訊。 PGY-I3C-EX-PD 同時支援 I3C 傳輸層及高級協定的驗證，有助工程師加快開發，並使系統更加可靠。

Prodigy Technovations 創辦人兼行政總裁 Godfree Coelho 表示：「AI 基礎設施與高性能運算平台的蓬勃發展，正改變裝置通訊及系統智能管理的既有模式。 I3C 正成為平台管理的重要介面，應用範圍涵蓋伺服器、儲存裝置及記憶體子系統。 憑著這些強化功能，工程師便能同時驗證 I3C 協定及其上層的管理協定。」

PGY-I3C-EX-PD 提供整合平台，可進行協定執行、流量生成、協定解碼及錯誤分析，讓工程師在開發過程中能夠模擬並測試真實應用場景。 此可配置為 I3C 控制器、目標裝置或輔助控制器，支援在多種不同架構下作驗證。

此解決方案同時支援內部積體電路 (I2C) 控制器及目標裝置的模擬功能，方便測試現代系統單晶片 (SoC) 設計中常見的 I2C 與 I3C 混合環境。 錯誤注入、邊際測試、協定觸發及連續串流擷取等多項功能，能協助工程師驗證系統通訊是否高效穩健。

PGY-I3C-EX-PD 主要功能

支援 I3C v1.0、v1.1、v1.1.1 及 v1.2

模擬 I3C 控制器、目標裝置及輔助控制器

支援 I2C 控制器及目標裝置模擬

支援 1 Hz 至 12.5 MHz 的數據速率

提供單倍數據速率 (SDR)、高數據速率 - 雙倍數據速率 (HDR-DDR)、高數據速率 - 三進制符號傳統模式 (HDR-TSL)、高數據速率 - 三進制符號編程模式 (HDR-TSP) 及高數據速率 - 總線轉向模式 (HDR-BT) 流量的協定分析

支援 MCTP、NVMe-MI、SPDM 及 PLDM

提供錯誤注入功能

支援 Windows、macOS 及 Linux 等多種作業系統 (OS)

價格與供應情況

增強版 PGY-I3C-EX-PD 現已推出。 如需評估產品或查詢價格，請聯絡：[email protected]。

關於 Prodigy Technovations

Prodigy Technovations 是為主流及新興技術提供創新協定分析方案的領導供應商，技術涵蓋快速周邊元件互連 (PCIe)、通用快閃記憶體儲存 (UFS)、嵌入式多媒體卡 (eMMC)、安全數碼 (SD)、安全數碼輸入輸出 (SDIO)、超高速第二代 (UHS-II)、改進型內部積體電路 (I3C)、射頻前端 (RFFE) 及 系統電源管理介面 (SPMI)，協助工程師驗證複雜的硬件設計。

SOURCE Prodigy Technovations