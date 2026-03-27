Prodigy Technovations、業界をリードするI3Cプロトコル・エクササイザーおよびアナライザーを強化――高度なアプリケーションレベルプロトコルである NVMe-MI、SPDM、PLDMに対応
ニュース提供Prodigy Technovations
27 3月, 2026, 20:46 JST
インド・ベンガルール, 2026年3月27日 /PRNewswire/ --プロトコル解析および検証ソリューションのリーディングカンパニーであるProdigy Technovations Pvt. Ltdは、PGY-I3C-EX-PDI3Cプロトコル・エクササイザーおよびアナライザーの強化版を発表しました。これにより、最新のコンピューティングプラットフォームでますます使用されている、より高レベルの管理プロトコルをサポートするようになりました。
AIワークロード、高性能コンピューティング、DDR5メモリ、CXLプラットフォームをサポートするためにシステムが進化するにつれ、I3Cインターフェイスはプラットフォーム管理とデバイス通信のバックボーンとして台頭してきています。強化された PGY-I3C-EX-PDにより、MCTP 、NVMe-MI 、SPDM 、PLDM を含む、アプリケーションレイヤープロトコルをI3C上で検証することが可能となります。
これらのプロトコルは、デバイスの発見、遠隔測定モニタリング、ファームウェアの更新、認証、次世代コンピューティング・システム間のセキュアな通信といった重要な機能を可能にします。.PGY-I3C-EX-PDは、I3Cトランスポートと上位プロトコルの両方の検証をサポートすることで、エンジニアの開発期間を短縮し、信頼性を向上させます。
「AIインフラと高性能コンピューティング・プラットフォームの成長は、デバイスの通信方法、システム・インテリジェンスの管理方法を変えつつあります」と、Prodigy Technovationsの創設者兼CEOであるGodfree Coelhoは述べています。「I3Cは、サーバー、ストレージ、メモリーサブシステムにまたがるプラットフォーム管理のための重要なインターフェイスになりつつあります。これらの機能強化により、エンジニアはI3Cプロトコルとその上に構築された管理プロトコルの両方を検証することができます。」
PGY-I3C-EX-PDは、プロトコル演習、トラフィック生成、プロトコル・デコード、エラー解析のためのプラットフォームを提供し、エンジニアが開発中に実際のシナリオをテストできるようにします。I3Cコントローラー、ターゲット、セカンダリーコントローラーとして動作し、複数のアーキテクチャーの検証を可能にします。
本ソリューションは、I2Cコントローラーとターゲットのエミュレーションもサポートしており、最新のSoC設計で一般的なハイブリッドI2C/I3C環境のテストが可能です。エラーインジェクション、マージンテスト、プロトコルトリガー、連続ストリーミングキャプチャなどの機能により、エンジニアはシステム通信とロバスト性を検証することができます。
PGY-I3C-EX-PDの主な特長
- I3C v1.0、v1.1、v1.1.1、v1.2をサポート
- I3Cコントローラ、ターゲット、セカンダリコントローラをエミュレート
- I2Cコントローラとターゲットのエミュレーションをサポート
- 1 Hz～12.5 MHzのデータレートをサポート
- SDR、HDR-DDR、HDR-TSL、HDR-TSP、HDR-BTトラフィックのプロトコル解析
- MCTP、NVMe-MI、SPDM、PLDMのサポート
- エラーインジェクション
- マルチOS対応 Windows、MACos、Linux
価格および発売時期
強化版PGY-I3C-EX-PD は、今すぐご利用いただけます。評価または価格については、下記までお問い合わせください[email protected].
Prodigy Technovationsについて
Prodigy Technovationsは、PCIe、UFS、eMMC、SD、SDIO、UHS-II、I3C、RFFE、SPMIなどの主流および新興技術向けの革新的なプロトコル解析ソリューションのリーディングプロバイダであり、エンジニアが複雑なハードウェア設計を検証できるよう支援します。
動画：https://www.youtube.com/watch?v=XAsznLXlmUw
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2939957/Prodigy_Technovations_UI.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2939956/Prodigy_Technovations_Logo.jpg
SOURCE Prodigy Technovations
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