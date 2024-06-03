新加坡推出Project Moonshot -- 這是一款生成式人工智能測試工具包，用於應對LLM安全和安保挑戰

Project Moonshot也是向全球測試標准邁進的重要一步。兩家領先的人工智能測試機構AI Verify Foundation (AIVF)和MLCommons已經簽署了一份意向備忘錄(MOI)，以合作打造一個通用的安全基准套件。

人工智能驗證基金會慶祝成立一周年

AIVF旨在利用集體專業知識的力量，以負責任的方式使用人工智能，該基金會在ATxSG上慶祝了成立一周年。基金會的成員數量已經翻了一番，達到120多家，Amazon Web Services (AWS)和戴爾(Dell)作為新的高級成員加入了基金會。基金會還擴大了職權范圍，從人工智能測試工具擴大到開發增強信任人工智能安全產品，如用於生成式人工智能的人工智能治理框架模型、AI Verify與ISO 42001標准的對接，以及將AI Verify與MAS的Veritas工具包集成。

支持東南亞科技領域的女性

Teo部長還公布了IMDA和Boston Consulting Group (BCG)的聯合報告《縮小東南亞科技領域的性別差距》(Closing Tech's Gender Gap in Southeast Asia)的調查結果。該報告調查了新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國以及越南的4000多人。報告顯示，雖然整個地區在支持女性在科技行業的發展方面取得了較大的進步，但在提高女性在技術崗位和領導層的代表性方面還有更多工作要做。

Teo部長重申了新加坡對培養和支持科技界女性的承諾，新加坡科技界女性(SGWIT)運動、新加坡科技界女性百強榜單（榜單旨在發現和表彰導師和榜樣，幫助女性走上領導之路）以及TechSkills Accelerator (TeSA)等舉措都有助於專業人士獲得相關的緊缺技能，包括幫助女性在職業生涯中斷後更輕松地重返技術崗位。這些舉措產生了重大影響，使新加坡繼續引領東南亞女性在技術領域的代表性。

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SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore