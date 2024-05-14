Pudu Robotics 在Interclean 2024上推出增強型 PUDU SH1 智慧型直立式洗地機

為了滿足對永續、高效清潔解決方案的迫切需求，PUDU SH1設定了環境責任的新標準。SH1 先進的鋰電池技術和節能無刷馬達顯著減少了機器的生態足跡，符合嚴格的 ROHS 標準。透過優化資源利用，與傳統拖地方式相比，SH1 可節省高達 80% 的水和清潔劑，且清潔時間顯著縮短70%。這些功能不僅支持環保實踐，還可以為企業節省營運成本。

普渡機器人創始人兼執行長張濤先生表示："普渡機器人致力於透過我們設計用於與人類團隊協作的產品，賦能企業改善服務並提升運營效率。這款創新產品不僅提高了清潔性能，還體現了我們對可持續產品設計和清潔工作流程中智慧技術整合的承諾"

SH1 擁有可拆卸零件，這些零件可以輕易更換和維修，以延長機器的使用壽命。進一步的產品特色包括：

多維清潔能力： PUDU SH1配備了一套配件，用於清潔地板、桌面、垂直玻璃、角落和低矮家具下方。

PUDU SH1配備了一套配件，用於清潔地板、桌面、垂直玻璃、角落和低矮家具下方。 增強的清潔性能： 本機器具有高壓、轉速和吸力的高效清潔能力，以及專為有效分離氣液碎片廢物而設計的創新廢水箱。

本機器具有高壓、轉速和吸力的高效清潔能力，以及專為有效分離氣液碎片廢物而設計的創新廢水箱。 觸控螢幕介面： 使用者友善的觸控螢幕可以輕鬆管理，包括選擇清潔模式、顯示電池和水位以及產生智慧報告。

使用者友善的觸控螢幕可以輕鬆管理，包括選擇清潔模式、顯示電池和水位以及產生智慧報告。 卓越的頑固污漬去除能力： 該機器能夠清潔各種污漬，包括溢油、灰塵沉積物和風乾污垢，確保各種環境下的原始狀態。

該機器能夠清潔各種污漬，包括溢油、灰塵沉積物和風乾污垢，確保各種環境下的原始狀態。 智慧型檢測安全： PUDU SH1透過核心部件的智慧診斷，確保安全運作並簡化維護。

PUDU SH1透過核心部件的智慧診斷，確保安全運作並簡化維護。 氣液雜物分離： PUDU SH1的廢水箱採用分層設計，有利於空氣、液體和雜物的有效分離，以便於處置。

Pudu Robotics將於 5 月 14 日 14:00 至 15:00（中歐夏令時間）在Interclean 2024 上舉辦特別活動，展示 SH1，產品專家將在會上重點介紹 SH1 的顯著增強功能和功能。參觀者可以在5號館05.317展位體驗產品的現場展示和詳細講解。

有關 PUDU SH1 的更多信息，請訪問https://www.pudurobotics.com/products/sh 。

關於普渡機器人

Pudu Robotics 是服務機器人領域的全球領導者，致力於透過創新的機器人技術提高人類生產力和生活水平。普渡機器人專注於服務機器人的研發、製造和銷售，在全球擁有近千項授權專利，涵蓋多項核心技術。該公司的機器人已廣泛應用於各個行業，包括餐飲、零售、酒店、醫療保健、娛樂、教育和製造。迄今為止，普渡機器人已成功向各個市場出貨超過70,000台，業務遍及全球60多個國家和地區。有關業務發展和更新的更多信息，請在 LinkedIn 、 Twitter 和 Instagram上關注 PUDU 。

SOURCE Pudu Robotics