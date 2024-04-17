Pudu Robotics推出針對餐飲及零售業的服務機械人BellaBot Pro，具備全新人工智能、安全性及市場營銷功能

Pudu Robotics創辦人兼首席執行官Felix Zhang表示：「我們正處於整個經濟自動化和機械人技術的轉折點。Pudu Robotics旨在開發提高人類生產效率和生活品質的機械人，我們的服務機械人正被全球廣泛使用。」他還說：「BellaBot Pro的人工智能和市場營銷能力代表了普渡乃至整個機械人行業的重大進步。我們根據來自全球成千上萬客戶的廣泛反饋，開發了這最新機型。」

作為普渡智慧服務機械人陣容的最新成員，BellaBot Pro具有多項推進機械人行業發展的增強功能，包括：

增強的市場營銷能力：機械人身體上新增一個18.5英寸的廣告屏幕，將其轉變為移動促銷平台，吸引顧客注意力並提高廣告轉換效率。通過定制選項，如動態面部表情、多媒體廣告、多種語音選擇和可調節的外觀等，進一步增強其市場營銷實力。這些功能使企業能夠創建個性化的市場營銷促銷和活動，為消費者提供引人入勝和互動的體驗。

先進的PUDU VSLAM+技術：BellaBot Pro採用激光和視覺融合技術，簡化部署過程，無需貼紙，可適應各種環境，包括高達30米的高天花板和高達1,800,000平方呎的大面積，減少75%的設置時間。

問候識別互動：BellaBot Pro的前置攝像頭很快將能夠檢測特定的客戶手勢，如揮手，並確定適當的反應與客戶互動。

改進的托盤檢測：利用魚眼攝像頭進行視覺檢查，監控BellaBot Pro的托盤狀態，使機械人在檢測到顧客完成自助餐取餐後，能自動進行下一任務。這簡化了BellaBot Pro的送餐-取餐-再送餐流程，增強了顧客的整體用餐體驗。

菜品識別：BellaBot Pro能夠識別托盤上的菜品，並通過語音廣播提供菜品介紹，創造了一種新的客戶互動層次，提升了用餐體驗並確保了訂單的準確性。這是BellaBot Pro中人工智能技術的主要應用，使用最新的度量學習技術，準確捕捉菜品的視覺特徵，如形狀、顏色和輪廓。

托盤氛圍燈：引入了托盤上方的新燈光，為清晰的餐點取餐信號，減少錯誤，提高餐廳運營效率和顧客的用餐體驗。

全方位障礙物避讓：提供全方位感知功能，利用2個前視攝像頭、3個RGBD攝像頭和一個激光雷達，實現前機身全覆蓋，減少盲點，使機械人能夠識別並回應客戶的問候，實現更自然和引人入勝的互動。

地面投影燈：在BellaBot Pro接近交叉路口的場景中提供地面投影照明，提醒行人機械人的接近，從而增強盲點安全性，減少事故風險。

欲了解更多信息，請訪問 https://www.pudurobotics.com/

關於Pudu Robotics

Pudu Robotics是全球服務機械人領域的領導品牌，致力於使用機械人技術，創造真正有用的機械人產品，提升人類生產和生活效率。秉承「發明家精神」，Pudu Robotics專注於服務機械人的研發、設計、生產和銷售工作，全球授權專利近千件，涵蓋多項核心技術。 自公司成立八年來，Pudu Robotics在全球建立了數百個服務網點，業務遍及60多個國家和地區。 Pudu Robotics產品已廣泛應用於餐飲、零售、飯店、醫療、娛樂體育、工業製造、教育等多個行業和場景，累計出貨量超過70,000台。Pudu Robotics的市場表現贏得了資本市場的高度關注和認可，至今已獲得包括Meituan、Tencent、Sequoia Capital、深圳投控、大灣區基金、普華資本、長盈精密等知名產業投資人 和基金超過10億人民幣的投資。

SOURCE Pudu Robotics