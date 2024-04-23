普渡機器人進軍工業機械人市場,PUDU T300上市

全球服務機械人領導者推出公司首款工業機器人，旨在應用於工廠等複雜環境

芝加哥2024年4月23日 /美通社/ -- 全球服務機器人領域的領導者普渡機器人今天宣布推出首款專為工業應用設計的機器人– PUDU T300，該機器人將於 2024 年漢諾威工業博覽會上首次亮相。全球製造商正努力適應變化中的市場需求和生產波動。因此，創建更敏捷、響應迅速且靈活的生產線變得至關重要。

為了提升離散製造中的物料物流，PUDU T300 在簡化作業流程方面表現卓越，它能夠將物資送至生產線、跨不同生產區域轉移物料，以及方便地運送樣本進行品質檢查。憑藉先進的機動性，它能夠巧妙地在工業環境中典型的狹窄走廊中穿梭。憑藉其「地圖即走」功能，T300 確保靈活部署，能夠獨立於網絡連接運作，無需對環境進行修改，使其能夠迅速且適應性地融入現有的工作流程。