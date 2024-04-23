普渡機器人進軍工業機械人市場,PUDU T300上市

23 4月, 2024, 10:00 CST
全球服務機械人領導者推出公司首款工業機器人，旨在應用於工廠等複雜環境
芝加哥2024年4月23日 /美通社/ -- 全球服務機器人領域的領導者普渡機器人今天宣布推出首款專為工業應用設計的機器人– PUDU T300，該機器人將於 2024 年漢諾威工業博覽會上首次亮相。全球製造商正努力適應變化中的市場需求和生產波動。因此，創建更敏捷、響應迅速且靈活的生產線變得至關重要。
為了提升離散製造中的物料物流，PUDU T300 在簡化作業流程方面表現卓越，它能夠將物資送至生產線、跨不同生產區域轉移物料，以及方便地運送樣本進行品質檢查。憑藉先進的機動性，它能夠巧妙地在工業環境中典型的狹窄走廊中穿梭。憑藉其「地圖即走」功能，T300 確保靈活部署，能夠獨立於網絡連接運作，無需對環境進行修改，使其能夠迅速且適應性地融入現有的工作流程。
Pudu Robotics 創辦人兼首席執行官張濤先生表示：「工業客戶對能夠持續運作以滿足高產量和提高運營效率的自動化、靈活的機器人解決方案有著巨大需求。在製造商努力吸引和留住人才的同時，T300 通過與設施當前流程的無縫整合以及優化運營，填補了當前的缺口，以促進整個行業的創新。」
PUDU T300 基於普渡機器人公司專有的 PUDU VSLAM+ 技術構建，這是一種先進的視覺定位系統，可實現無標記導航。 這確保PUDU T300能夠快速適應生產佈局的變化，而無需進行耗時的重新配置或場地改造。 PUDU T300的特性包括：
- 卓越機動性：PUDU T300 能夠在窄至 60 公分的空間中靈活導航，並能跨越 2 公分的門檻和 3.5 公分的水溝，輕鬆穿梭於生產線之間，無礙地遞送物料。
- 進階導航與部署：PUDU T300 支援融合雷射SLAM與視覺SLAM的定位技術，能夠熟練適應最高達30米的天花板環境。它即時更新地圖以保持一致、可靠的導航，並能在高達200,000平方米的空間中運作。
- 物聯網能力：PUDU T300 包括安全門禁、電梯控制、具有呼叫功能的自配置網絡，以及透過應用程式的生產線物料請求，以無縫整合至生產流程中。
- 多模交互：高亮度操作指示燈和交通信號燈設計清晰顯示 PUDU T300 的位置和巡航意圖，並有可自訂的按鈕以實現有序協作，以及聲音警示以有效提醒。
- 高效充電：PUDU T300 具有自動充電和快速電池更換能力，支援持續 24/7 運作，以滿足不同客戶應用需求。
- 安全合規：PUDU T300 遵循 ISO 3691-4 工業安全要求，並包含激光雷達、深度攝像頭、碰撞保護邊緣和緊急停止按鈕，以確保安全運行。
PUDU T300 可用於提升整個製造業領域的生產線效率，包括 3C 電子製造商、汽車零部件加工設施、金屬加工、半導體製造廠等。
有關T300的更多信息，請訪問https://www.pudutech.com/products/pudut300 。
###
關於普渡機器人
普渡機器人是服務機器人領域的全球領導者，致力於透過創新的機器人技術提高人類生產力和生活水平。普渡機器人專注於服務機器人的研發、製造和銷售，在全球擁有近千項授權專利，涵蓋多項核心技術。該公司的機器人已廣泛應用於各個行業，包括餐飲、零售、酒店、醫療保健、娛樂、教育和製造。迄今為止，普渡機器人已成功向各個市場出貨超過70,000台，業務遍及全球60多個國家和地區。有關業務發展和更新的更多信息，請在LinkedIn 、 Twitter和Instagram上關注 PUDU 。
SOURCE Pudu Robotics
分享這篇文章