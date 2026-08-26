諾亞Q2業績：利潤率升至34.8%，機構生產力模式驗證成功，AI+持牌+生態協同架構已具可復制性

上半年經營利潤率36.3%、同比提升8.4個百分點；第二季度業績報酬同比增長500.9%

新加坡2026年8月26日 /美通社/ -- 全球華人財富管理機構諾亞控股有限公司（「諾亞」或「公司」，NYSE：NOAH；HKEX：6686）發布截至2026年6月30日的第二季度未經審計財務業績。本季度最核心的信號是：在收入規模基本穩定的背景下，利潤實現較快增長，經營利潤率顯著提升。驅動力來自一套已獲經營驗證的新模式——由AI驅動的財富管理平台、當地持牌專業團隊與生態伙伴三方協同構成的機構生產力體系，共同站立在同一套統一的運營基礎設施之上。

這套模式在新加坡啟動約十個月後，於今年7月實現單月盈利。更重要的是，它改變了傳統財富管理主要依靠客戶關系經理（RM）人數增長推動資產擴張的模式：在國際RM人數同比有所下降的同時，諾亞國際AUM按美元口徑仍增長11.7%，展現出機構化服務模式的可復制性和規模化潛力。

諾亞控股聯合創始人、董事局主席汪靜波表示：「二十多年來，諾亞陪伴許多家庭走過完整的周期。我們越來越確信，客戶真正托付給諾亞的，不是一筆資金，而是一個家庭對未來的安排。正因如此，諾亞在每一個市場依法持牌、合規經營，以零有息負債的資產負債表承擔長期責任。真正的穩定，從來不來自某一次判斷的正確，而來自制度與結構。財富管理是一件需要很長時間來證明的事。諾亞會以審慎、克制與長期主義，守護每一份托付。」

諾亞控股聯合創始人、首席執行官殷哲表示：「財富管理正從依賴個人經驗的服務模式，走向由平台、專業團隊與全球資源共同支撐的機構化服務。AI放大平台的服務能力，持牌團隊承擔專業判斷與合規責任，生態伙伴幫助我們以更低的固定成本服務更多客戶。三者協同，才能讓客戶在不同市場獲得一致、專業且長期可依賴的服務。新加坡的經營表現驗證了這一方向。下一階段，我們將把這套模式復制到更多市場。」

第二季度，諾亞實現淨收入人民幣6.20億元；經營利潤人民幣2.16億元，同比增長34.0%，經營利潤率34.8%；Non-GAAP歸屬於諾亞的淨利潤人民幣2.38億元，同比增長25.9%，環比增長77.8%。上半年淨收入人民幣12.46億元，同比增長0.1%；經營利潤人民幣4.52億元，同比增長30.3%；經營利潤率36.3%，同比提升8.4個百分點。本季度是諾亞自上市以來連續第63個季度實現Non-GAAP盈利。

投資能力：業績報酬來自結構，而非單一項目

二季度收入總量與去年同期基本持平，但結構已明顯優化。其中，投資能力相關收入開始兌現：上半年業績報酬淨收入達人民幣2.38億元，同比增長364.0%；投資類產品募集費同比增長13.4%。同期經營成本與費用同比下降11.6%。

殷哲表示：「業績報酬不是一次性的收入，而是一套長期積累、可以持續滾動產生的系統能力。它來自諾亞十多年來在全球一級市場所處的位置——作為全球領先基金的LP，我們看到的是最前沿的產業方向；作為母基金管理人，我們看到的是全球優秀管理人的集體選擇。這些信息優勢，最終通過投資表現兌現為回報。」

諾亞的全球投資體系由三層能力構成：通過成為全球領先基金的LP，獲得前沿產業視野和資產信息；通過母基金網絡擴大信息來源，觀察並交叉驗證全球優秀投資機構的共同選擇；再通過項目投資，將研究及信息優勢轉化為更具體的投資機會。

不同年份設立的基金處於不同生命周期，持續有早期基金進入收獲階段，使業績報酬具備滾動兌現的基礎。諾亞香港平台歷史上已累計實際實現業績報酬1.58億美元。

AI與機構化數據體系正在強化這套結構：在資產端，諾亞正交叉驗證優秀管理人共同投資與持續加倉的方向；在客戶端，同一套數據體系用於理解客戶的真實需求、風險承受能力與既有資產結構，提升資產與客戶的匹配效率。更精准的匹配有助於提升投資表現與客戶的長期配置意願，由此構成投資能力、客戶價值與業務增長之間的正向循環。

公司同時提示，另類投資具有固有周期，業績報酬逐年存在波動，公司不對其作平滑化預期，並將按季度持續披露最新進展。

新模式：從一個樣板到一套系統

新加坡是這套模式的第一個完整樣板。自去年四季度啟動至今，新加坡AUM從不到1億美元增長至二季度超過4億美元，7月實現單月盈利。目前，AI賦能的團隊已承接92%客戶的日常服務，由持牌團隊負責合規與專業交付；外部合作伙伴貢獻了42%的新增AUM。整個增長過程沒有依賴RM人數的擴張。

截至2026年6月30日，諾亞美元AUM達65億美元，同比增長11.7%；美元AUA達97.8億美元，同比增長7.5%；國際注冊客戶21,059人，同比增長11.0%。

運營基礎設施

前台的AI化，必須與後台的平台化同時發生。賬戶、交易、結算、支付與合規，構成上述三大支柱共同站立的地基。本季度，公司與美國持牌銀行機構Column N.A.建立系統合作，以提升國際客戶賬戶開立、多幣種結算及支付處理能力；面向客戶端的金融科技平台ArkOS於7月上線，推動賬戶開立、匯款與結算等環節線上化和自動化。相關服務僅面向符合當地適用法律法規的非中國內地居民客戶。

截至2026年6月30日，諾亞管理資產總規模為人民幣1,409億元，持有現金及現金等價物人民幣43.23億元。穩健的資產負債表將繼續支持公司投入全球運營基礎設施、投資研究、AI能力與客戶服務體系，為全球華人家庭提供安全、專業並可長期依賴的財富管理服務。

本新聞稿涉及業務模式可復制性、國際市場拓展及未來投入等前瞻性陳述。實際結果可能因宏觀環境、法規變化、投資表現及執行風險等因素與相關陳述存在重大差異。除法律另有規定外，公司無義務因後續發展公開修訂或更新此類陳述。本文所載歷史財務數據不構成對未來業績的保證。

SOURCE 諾亞控股有限公司