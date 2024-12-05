QNAP 推出 1U 短機箱機架式 NAS TS-433eU，內建 NPU 與雙埠 2.5GbE

台北2024年12月5日 /美通社/ -- 運算、網通及儲存解決方案創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 推出體積精巧的 1U 機架式 4-bay NAS TS-433eU，其機身深度僅有 11.51 吋 (292.3mm)，能靈活安裝於空間受限的環境中，為中小型企業和組織提供經濟實惠的邊緣儲存與備份解決方案。

威聯通產品經理莊易澄表示：「TS-433eU 不僅提供可靠的資料備份與還原方案，其內建 NPU 的高效處理器、2.5GbE 網路連線能力和支援 USB 儲存擴充等優異的硬體配置，在 AI 照片管理、 Docker 容器應用與影像監控部署帶來相輔相成的效益，滿足企業多元化的應用需求。」