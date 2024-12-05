QNAP 推出 1U 短機箱機架式 NAS TS-433eU，內建 NPU 與雙埠 2.5GbE
新聞提供者威聯通科技
05 12月, 2024, 10:00 CST
台北2024年12月5日 /美通社/ -- 運算、網通及儲存解決方案創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 推出體積精巧的 1U 機架式 4-bay NAS TS-433eU，其機身深度僅有 11.51 吋 (292.3mm)，能靈活安裝於空間受限的環境中，為中小型企業和組織提供經濟實惠的邊緣儲存與備份解決方案。
威聯通產品經理莊易澄表示：「TS-433eU 不僅提供可靠的資料備份與還原方案，其內建 NPU 的高效處理器、2.5GbE 網路連線能力和支援 USB 儲存擴充等優異的硬體配置，在 AI 照片管理、 Docker 容器應用與影像監控部署帶來相輔相成的效益，滿足企業多元化的應用需求。」
TS-433eU 提供 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 硬碟槽，支援商用等級檔案儲存、分享、同步及資料保護，協助用戶高效率完成日常工作；亦可高效率備份電腦、Google™ Workspace 及 Microsoft 365® 等多項來源資料，並支援異地備份至遠端 NAS 或具不可變性的 myQNAPcloud Storage 雲空間。快照 (Snapshots) 則提供完善的資料保護與復原機制，可對抗加密勒索軟體的威脅。用戶也可在 TS-433eU 上運行 Docker 軟體容器，執行多元化微型服務 (Microservices)，也可打造成影像監控系統，守護環境安全。
TS-433eU 特色規格
- 最佳化空間配置：1U 短機箱設計，其較短機身可輕鬆安裝於小型機櫃或壁掛式網路櫃中，適合部署於小型辦公室、工廠、IT 機房或保全監控室。
- 高效能兼低功耗：搭載節能 ARM 64-bit Cortex-A55 四核心 2.0 GHz 處理器、內建 4GB 記憶體，確保穩定的系統運作效能與多工處理能力。
- 內建 NPU，加速 AI 應用：NPU 可提升 QNAP QuMagie 智慧相簿的 AI 人臉識別與物件辨識效能，同時減輕 CPU 工作負載。
- AES 硬體加密：採用支援 AES 硬體加密加速的處理器，大幅提升加密效能，在保護 NAS 重要資料的同時，仍維持系統高效能及安全性。
- 標配 2.5GbE 連線能力：兩個 2.5GbE RJ45 連接埠，支援高速資料傳輸、大檔存取、高效備份/還原。用戶可啟用 SMB Multichannel 或 Port Trunking 實現網路容錯或提升傳輸效能。
- USB 彈性擴充儲存容量：內建兩個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A 連接埠。用戶可串接一台 QNAP 短機箱 USB JBOD TR-004U 擴充達 8 顆硬碟的總儲存容量。
SOURCE 威聯通科技
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