QNAP 發表新款 L3 Lite 網管型 100GbE 交換器 QSW-M7230-2X4F24T，支援 MC-LAG 與 AVoIP

威聯通產品經理許智傑表示：「QSW-M7230-2X4F24T 以 1U 機架式設計整合 100GbE、25GbE 與高密度 10GbE 連接能力，在同級 100GbE 交換器中提供更高的彈性與成本效益，特別適合希望穩健升級核心網路，同時兼顧現有投資與未來擴充性的企業用戶。」

在效能設計上，QSW-M7230-2X4F24T 專為 AI 運算與高效能儲存環境打造，提供 10G/25G/100G 多速連接能力與高達 1080Gbps 的非阻塞線速轉送架構，並支援 PFC 與 ECN 技術以實現無損乙太網路傳輸。此外，它結合了 L3 Lite 網管功能（含靜態路由與進階 VLAN）以及 MC-LAG 高可用性架構，不僅強化了網路韌性，更確保關鍵業務基礎設施服務不中斷，有效消除單點故障風險。

針對影音與 AV over IP 應用，QSW-M7230-2X4F24T 進一步強化多播管理與時間同步能力，透過 IGMP Snooping、VLAN 規劃，以及支援 PTP Boundary Clock 的高精度時鐘設計，有效避免多螢幕與大型顯示場域常見的聲畫不同步問題，適用於廣電製作、展演場館、指揮中心與企業視訊應用。

此外，QSW-M7230-2X4F24T 支援 AMIZcloud 雲端管理平台，企業無需額外部署管理主機，即可集中監控多台、跨據點交換器狀態，協助 IT 團隊進行遠端管理與除錯，降低日常維運負擔。

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SOURCE 威聯通科技