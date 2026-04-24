QNAP 發表新款 L3 Lite 網管型 100GbE 交換器 QSW-M7230-2X4F24T，支援 MC-LAG 與 AVoIP
新聞提供者威聯通科技
24 4月, 2026, 08:00 CST
台北2026年4月24日 /美通社/ -- 運算、網通與儲存解決方案創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 推出全新 QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 網管型 100GbE 交換器，鎖定企業 IT 架構升級、高效能儲存中心、大型影音製作、虛擬化及人工智慧等應用場景，協助企業在有限預算下，逐步建構具備長期擴充性的 100GbE 核心網路。
QSW-M7230-2X4F24T 整合 2 埠 100GbE (QSFP28)、4 埠 25GbE (SFP28) 與 24 埠10GbE (RJ45)，可在單一平台上同時提供 100G 骨幹連線、25G 伺服器與 NAS 上行，以及大量 10G 工作站與匯聚交換器接入。企業無需一次汰換既有 10GbE 設備，即可優先為關鍵節點導入 25GbE 或 100GbE，再逐步擴充上層骨幹，降低升級門檻並延長整體網路架構的使用壽命。
威聯通產品經理許智傑表示：「QSW-M7230-2X4F24T 以 1U 機架式設計整合 100GbE、25GbE 與高密度 10GbE 連接能力，在同級 100GbE 交換器中提供更高的彈性與成本效益，特別適合希望穩健升級核心網路，同時兼顧現有投資與未來擴充性的企業用戶。」
在效能設計上，QSW-M7230-2X4F24T 專為 AI 運算與高效能儲存環境打造，提供 10G/25G/100G 多速連接能力與高達 1080Gbps 的非阻塞線速轉送架構，並支援 PFC 與 ECN 技術以實現無損乙太網路傳輸。此外，它結合了 L3 Lite 網管功能（含靜態路由與進階 VLAN）以及 MC-LAG 高可用性架構，不僅強化了網路韌性，更確保關鍵業務基礎設施服務不中斷，有效消除單點故障風險。
針對影音與 AV over IP 應用，QSW-M7230-2X4F24T 進一步強化多播管理與時間同步能力，透過 IGMP Snooping、VLAN 規劃，以及支援 PTP Boundary Clock 的高精度時鐘設計，有效避免多螢幕與大型顯示場域常見的聲畫不同步問題，適用於廣電製作、展演場館、指揮中心與企業視訊應用。
此外，QSW-M7230-2X4F24T 支援 AMIZcloud 雲端管理平台，企業無需額外部署管理主機，即可集中監控多台、跨據點交換器狀態，協助 IT 團隊進行遠端管理與除錯，降低日常維運負擔。
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SOURCE 威聯通科技
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