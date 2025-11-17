日本第一形象咨詢沙龍「R Dresser」進駐香港 ---- 首間海外分店於銅鑼灣開幕

體驗純正日式個人色彩與形象咨詢 —— 現已登陸香港核心位置

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 日本領先的形象咨詢沙龍R Dresser將於2025年11月20日在香港銅鑼灣開設其首間海外分店，為這座城市帶來純正的日本個人色彩、體型及臉型分析服務。

自2020年在東京成立以來，R Dresser已成為日本頂級形象咨詢品牌，每年在六大城市為14000多名客戶提供服務。該沙龍通過精準分析和個性化建議，幫助客戶發掘最適合他們的色彩、時尚與妝容。