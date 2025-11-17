日本第一形象咨詢沙龍「R Dresser」進駐香港 ---- 首間海外分店於銅鑼灣開幕

新聞提供者R Dresser Image Consulting Salon
體驗純正日式個人色彩與形象咨詢 —— 現已登陸香港核心位置
香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 日本領先的形象咨詢沙龍R Dresser將於2025年11月20日在香港銅鑼灣開設其首間海外分店，為這座城市帶來純正的日本個人色彩、體型及臉型分析服務。
自2020年在東京成立以來，R Dresser已成為日本頂級形象咨詢品牌，每年在六大城市為14000多名客戶提供服務。該沙龍通過精準分析和個性化建議，幫助客戶發掘最適合他們的色彩、時尚與妝容。
日本品質分析服務，現已登陸香港
R Dresser Hong Kong（香港）坐落於銅鑼灣地鐵站旁，步行僅需一分鐘，提供與日本沙龍同等優質的咨詢體驗 —— 服務語言涵蓋英語、中文及日語。
主要服務項目：
- 16種個人色彩分析
- 臉型與體型分析
- 化妝品色彩測試與搭配建議
- 提供雙人及團體咨詢
- 包含售後跟進服務
- 服務費1700港元起
關於R Dresser
R Dresser由知名個人色彩講師及形象顧問小川裡奈（Rina Ogawa）創立，在日本東京、橫濱、大阪和福岡擁有六間沙龍。
該沙龍以36名專業形象顧問組成的團隊而聞名，這些顧問接受定期培訓並共享診斷心得，確保服務品質始終保持最高標準。
Rina Ogawa表示：「R Dresser幫助客戶發現真正展現自我特質的美 —— 不僅僅是依靠分析，更是通過個性化、貼心的咨詢服務。」
未來願景
R Dresser計劃進一步拓展亞洲市場，將日本的精緻美學理念與自我表達方式帶給全球更多客戶。
R Dresser Hong Kong（香港）
（K's Innovation HK Limited）
香港銅鑼灣駱克道492號順禧銅鑼灣中心21樓2101-2102室
- 網站：https://hkg.rina-ogawa.com/
- Instagram：
R Dresser Hong Kong（香港）—— https://www.instagram.com/r_dresser_hk/
小川裡奈—— https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/
R Dresser Japan（日本）—— https://www.instagram.com/r.dresser401/
