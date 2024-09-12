閃耀美國RE+, 派能科技重磅發佈工商業儲能安全白皮書
12 9月, 2024, 17:48 CST
加利福尼亞州阿納海姆2024年9月12日 /美通社/ -- 2024年9月11日，RE+展會於美國阿納海姆盛大開幕。派能科技於展會重磅發佈《工商業儲能系統安全白皮書》，系統分析工商業儲能系統安全問題及應對方案。
近年來，儲能技術與應用場景不斷發展，對促進全球能源轉型發揮著愈發重要的作用。然而，儲能安全事故卻給所有利益相關方帶來重大挑戰。派能科技基於其長期積累的研發和市場經驗，深入分析儲能系統全生命週期中存在的安全風險，並針對性地提出覆蓋電池研發製造、電氣設計、系統集成等各個環節的安全解決方案。
此白皮書展示了派能科技在產品研發和市場應用中對於安全的重視。這一點也體現在最近獲得的UL9540B VOC認證上。其儲能產品Force H3近日榮獲Intertek頒發的國內首張UL9540B 證書，標誌著該產品符合美國最新電池儲能系統消防安全技術要求。
「安全是底線，也是最高優先級。這是我們一直堅持的理念。這本儲能白皮書是我們對工商儲系統安全一點思考。但僅保證儲能系統安全是遠遠不夠的。」派能科技表示，「我們會持續思考、探索如何為客戶和整個行業創造更多價值，希望與行業內夥伴相關方共同交流想法和實際經驗、共同努力，共同構建一個可靠、韌性、可持續的能源網絡。」
SOURCE 派能科技
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