閃耀美國RE+, 派能科技重磅發佈工商業儲能安全白皮書

此白皮書展示了派能科技在產品研發和市場應用中對於安全的重視。這一點也體現在最近獲得的UL9540B VOC認證上。其儲能產品Force H3近日榮獲Intertek頒發的國內首張UL9540B 證書，標誌著該產品符合美國最新電池儲能系統消防安全技術要求。

「安全是底線，也是最高優先級。這是我們一直堅持的理念。這本儲能白皮書是我們對工商儲系統安全一點思考。但僅保證儲能系統安全是遠遠不夠的。」派能科技表示，「我們會持續思考、探索如何為客戶和整個行業創造更多價值，希望與行業內夥伴相關方共同交流想法和實際經驗、共同努力，共同構建一個可靠、韌性、可持續的能源網絡。」

SOURCE 派能科技