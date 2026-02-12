REPUBLIC POWER GROUP LIMITED宣佈與NVT建立戰略合作夥伴關係，以推進區塊鏈賦能的資產代幣化及資本市場解決方案

該合作借助NVT的機構級真實世界資產基礎設施以及RPGL的專長，推動亞洲合規數字金融創新

新加坡2026年2月12日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的企業資源規劃(ERP)軟件解決方案提供商Republic Power Group Limited（納斯達克(NASDAQ)股票代碼：RPGL，以下簡稱「RPGL」或「該公司」）今天宣佈，2026年2月10日，該公司與香港受規管的真實世界資產(RWA)代幣化基礎設施及機構級數字資產解決方案提供商NVT（NVTHK Limited，以下簡稱「NVT」）簽署了一份關於戰略合作夥伴關係框架的無約束力諒解備忘錄(MOU)。

作為一家在納斯達克上市的企業軟件公司，RPGL為在香港及東南亞地區受規管行業中開展業務的上市企業和機構客戶，提供ERP及技術解決方案。憑借現有的客戶關係和系統集成能力，RPGL認為自身有能力助力企業採用NVT的區塊鏈基礎設施和數字資產技術。RPGL認為，此次擬議的合作將使其企業軟件產品與NVT的專長形成互補，反映出在傳統企業系統與數字資產技術交叉領域，以審慎的方式滿足客戶不斷變化的需求。此外，RPGL還將就NVT解決方案的本地化為其提供建議，使其符合所適用地區的監管、技術和運營要求。根據該諒解備忘錄，雙方預計將為彼此提供培訓和教育支持，以增進對各自平台、技術和運營框架的相互瞭解。在簽署最終協議的前提下，雙方有意共享技術知識和行業經驗，並探索推進區塊鏈賦能的資本市場解決方案的機會，重點關注監管合規、機構採用情況以及可持續資本配置。

Republic Power Group Limited首席執行官Ziyang Long表示：「此次與NVT擬議的合作，標誌著RPGL的企業軟件能力向新興數字資產技術領域的戰略性拓展。作為為上市企業和機構客戶提供ERP及企業解決方案的供應商，我們專注於幫助組織機構在受規管環境中提升運營效率、數據透明度和合規性水平。通過借助NVT成熟的區塊鏈基礎設施，我們將致力於探索如何以負責任的方式將這些技術融入企業工作流程。」

NVT創始人兼首席執行官趙建公(Jay Zhao)補充說：「RPGL在香港資本市場深厚的機構關係和過往業績，是推動真實世界資產代幣化廣泛應用方面的一項戰略資產。通過此次擬議的合作，我們將致力於向一批新的機構發行方和投資者展示我們受規管的平台，同時為代幣化的可持續資產建立參考應用案例。我們認為，這正是那種以合規為先、以客戶為中心的合作模式，將推動區塊鏈賦能的資本市場在香港獲得主流機構廣泛採用。」

本公告僅涉及戰略合作，不包含任何資金承諾或股權投資。

關於Republic Power Group Limited

Republic Power Group Limited是一家為新加坡、馬來西亞和香港的大型企業客戶、中小企業客戶以及政府機構提供定制化企業資源規劃軟件解決方案、咨詢與技術支持服務以及外圍硬件的公司。垂詢詳情，請訪問該公司網站https://republicpower.net/。

關於NVT

NVTHK Limited是一家於2019年成立於香港的金融科技公司。NVT運營著一個垂直整合平台，支持資產代幣發行以及代幣化的場外交易市場(OTC)交易。通過連接傳統金融與Web3，NVT正在構建一體化生態系統，實現客戶、資產與市場之間的無縫連接和價值流通。

過去兩年間，NVT支持了一系列具有里程碑意義的交易，包括為廣發證券（香港）完成香港首宗依據香港法律發行的證券代幣化項目、為信達國際資產管理有限公司完成首筆可轉讓代幣化重組打包票據——短期資產支持流動性票據代幣(STBL)的發行，以及助力金洲資產管理有限公司設立香港首只代幣化有限合夥基金。此外，NVT還為深圳市福田投資控股有限公司在澳門和深圳交易所上市的香港首筆離岸人民幣(CNH)計價代幣化債券（規模達5億元離岸人民幣）提供了區塊鏈基礎設施支持。

NVT認為，這些成功案例彰顯了其多維度能力——將技術專長、協調努力和以合規為導向的方法相結合，以推動真實世界資產代幣化的應用。NVT致力於彌合傳統金融與數字金融之間的鴻溝，並為機構賦能。

垂詢詳情，請訪問www.nvt.com.hk。

前瞻性聲明

本公告中的某些陳述屬於前瞻性陳述，其依據為經修訂的美國《1933年證券法》第27A條以及經修訂的美國《1934年證券交易法》第21E條所界定的相關定義。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險與不確定性，且基於該公司當前對未來事件的預期和預測，該公司認為這些事件可能影響其財務狀況、經營成果、商業戰略及金融需求。該公司已嘗試通過「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「旨在」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「有可能」、「潛在」、「持續」等詞彙或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。除法律要求外，該公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映後續發生的事件或情況，或本公告發佈日期之後出現的預期變化。這些陳述存在不確定性及風險，包括但不限於與市場狀況、監管動態相關的不確定性，以及該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件（包括該公司最近一份20-F表格年度報告中的「風險因素」部分，以及不時向SEC提交或提供的其他報告）中討論的其他因素。儘管該公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但無法保證這些預期將完全正確。該公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者查閱該公司向SEC提交的文件中可能影響其未來業績的其他因素，相關文件可以在www.sec.gov查閱。

