Return Helper 完成 A 輪 400 萬美元融資！挾轉盈餘威，聯手國泰創投、三菱倉庫深化美日 AI 物流布局

AI 驅動營運效能躍升，2025 年正式實現年度轉盈

Return Helper 在 2025 年展現強勁成長韌性，全年營收成長逾 60%，並於下半年正式實現獲利。此項營運里程碑的核心驅動力，來自 AI 技術的全面導入與深化應用：透過 AI 驅動的智能化系統優化整體營運流程，大幅提升跨境貨況判別與調度精準度，成功讓逆向物流從品牌的「成本中心」轉化為「可管理的資產回收」，成為 Return Helper 2025 年獲利與成功的關鍵。

深耕 Shopify 獨立站生態系，FlexForward 助品牌在日本落地

作為 Shopify 生態系的重要合作夥伴，Return Helper 為 DTC（直接面對消費者）品牌提供原生整合的自助退貨入口（Returns Portal），打造完整的售後閉環。針對目前台灣品牌出海最盛的日本風口，Return Helper 透過子品牌 FlexForward 提供彈性履約模式，結合三菱倉庫的在地資源，協助品牌依據日本高標準執行多渠道出貨（B2B、B2C）與退貨整新。此舉大幅降低了台灣品牌進入日本市場的障礙，確保品牌能在日本市場真正「落地生根」。

加速規模化：本輪資金三大投入方向

本輪 400 萬美元資金將聚焦於 AI 領先優勢與市場擴張：

全球市場與日本深度擴張：結合投資方資源，協助更多台灣品牌在日本市場大獲成功。 AI 與 AI Agents 進化：研發更先進的 AI Agent 應用，實現自動化跨境調度決策。 循環電商（ReCommerce）推廣：發展二手轉售機制，優化商品生命週期管理。

Return Helper：AI 是我們在跨境市場持續領先的核心

Return Helper 聯合創始人兼執行長 Roy Wan 表示，團隊始終相信每一個被退回的商品都值得一個更好的結局。他指出，2025 年的獲利實績驗證了「AI 驅動效率」的邏輯。2026 年，我們將結合三菱倉庫的在地資源與子品牌 FlexForward 的彈性服務，解決台灣品牌出海日本的售後痛點，讓每一位出海賣家都能在 AI 技術的支持下，更有底氣地經營全球市場。此次獲得國泰創投與三菱倉庫的戰略投資，對 Return Helper 而言不只是資本層面的肯定，更是台日跨境賽道上最具份量的市場背書。國泰創投投資協理周伯寅表示，此次投資主要是看好跨境電商市場的蓬勃發展，以及隨之而來的退貨需求；而 Return Helper團隊的國際布局與執行能力，也是這次投資的重要元素。

面對地緣政治與履約成本雙重夾擊，單點低價的物流邏輯已難以為繼。Return Helper 以台日資源整合為基礎，將正逆物流合一的多區域調度能力，轉化為品牌在全球變局中真正能倚靠的生存底牌。

關於 Return Helper

Return Helper 是專為跨境電商品牌打造的全球商品生命週期管理平台，核心聚焦逆向管理與資產優化，致力於將退貨從品牌的成本中心轉化為可管理的資產回收。

核心產品與服務涵蓋：

SaaS 退貨管理平台 ：整合 Shopify Returns Portal ，供商家與終端消費者使用

：整合 Shopify Returns Portal ，供商家與終端消費者使用 自建倉儲管理系統（WMS） ：含行動端應用程式，支援海外倉全流程作業

：含行動端應用程式，支援海外倉全流程作業 FlexForward 正向物流服務：提供跨境出貨與海外倉儲履約，協助品牌依市場需求切換最佳出貨路徑

Return Helper 目前已落地全球 20 個以上據點，串接逾 30 家物流與承運商，支援 Shopify、Amazon、eBay 等主流電商平台，並在台灣、日本、香港、中國、新加坡設有辦公室。

官方網站：www.returnhelper.com.tw｜www.flexforward.net

媒體聯絡

Return Helper Marketing Team

[email protected]

SOURCE Return Helper