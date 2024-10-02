RevitaLash® Cosmetics 宣佈撥款超過 900 萬美元對抗乳癌，創下全新里程碑

加州文圖拉2024年10月2日 /美通社/ -- 以創新睫毛、眉毛和頭髮美容產品享譽全球的 RevitaLash® Cosmetics（「RevitaLash」）在乳癌關注月及之後，將深化其對抗乳癌的承諾。自 2008 年以來，該公司已累計捐贈超過 900 萬美元的資金、產品和相關支援，並投資於癌症研究和病人護理計劃，創下全新里程碑。

自成立以來，RevitaLash Cosmetics 一直秉承其已故聯合創辦人 Gayle Brinkenhoff 的遺志，積極投身於對抗乳癌的慈善事業。Gayle Brinkenhoff 生前曾以無比的勇氣和優雅的態度與乳癌抗爭。

RevitaLash 化妝品 永恆粉紅

作為「Eternally Pink®」承諾的一部分，RevitaLash Cosmetics 持續履行其全年慈善使命，將每件產品銷售的部分收益捐出，直接資助突破性的研究，並讓更多病人獲得救命的護理。

品牌透過在全球範圍內的貢獻，為癌症病人提供治療服務、護理教育、籌款活動，並與希望之城、布萊根婦女醫院、英國未來夢想等主要組織合作，撥款支持尖端研究，其影響力遍及全球。

今年，RevitaLash Cosmetics 逐步淘汰品牌的年度全球粉紅包裝計劃，節省了 30% 的生產成本，將省下來的資金重新投資到其全球捐贈預算中，帶來切實而有意義的改變。此外，該品牌繼續與國際合作夥伴推行「365」配對計劃。今年至今為止，該品牌近 10 個國際分銷合作夥伴已透過此計劃與當地相關的乳癌組織合作，鞏固了與巴黎拉斐爾研究所等機構的夥伴關係，為病人及其家屬提供全面的癌症康復護理。該品牌亦連續第二年獲得白宮的認可，因為他們不斷努力，為非洲撒哈拉以南地區創造更佳的治療方法和癌症醫療保健服務。

「我們十分榮幸能夠達到超過 900 萬美元撥款的里程碑，致力於對抗乳癌，」全球慈善事業副總裁、Gayle Brinkenhoff 的長女 Dariel Sidney 表示，「這一切全賴我們顧客的支持，他們的購買令我們可以繼續資助改變生命的計劃——我們攜手合作，幫助改善那些面對艱難診斷的人們的生活，並讓世界更接近找到治癒方法。」

RevitaLash Cosmetic 的「Eternally Pink」承諾是一項全年計劃。每件產品上的標誌性粉紅絲帶時刻提醒著我們這項意義非凡且持續的承諾。憑藉這份奉獻精神，品牌鞏固了其作為美容行業慈善領袖的角色，堅定不移地履行其使命，幫助賦予病人和康復者力量，並資助研究以尋找治癒方法。

有關 RevitaLash Cosmetics 乳癌計劃的更多資訊，或了解你的購買如何支持這項事業，請瀏覽 www.revitalash.com/pages/eternally-pink。

關於 RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics 是研發先進睫毛、眉毛和美髮產品的全球領導者。成立於 2006 年，產品系列包括屢獲殊榮的 RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner（睫毛增長液）和 RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner（眉毛增長液），並在全球 70 個國家的診所、水療中心、美容院及專賣店出售。作為非牟利乳癌倡議的支持者，RevitaLash Cosmetics 將部分收益捐贈給研究和教育計劃，不僅僅在十月份，而是全年回饋乳癌社群。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.revitalash.com。

SOURCE RevitaLash Cosmetics