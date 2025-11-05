RIMAN力曼在澳門舉辦首屆亞太區年會 匯聚全球3000名領袖與經銷商

入口處布置的Giant BYoungPool™（巨型積雪草）畫廊，裝飾得宛如一場展覽，成為了熱門打卡點。活動在一場充滿活力的跆拳道表演中拉開帷幕。

在一場關於K-Beauty的小組討論中，來自世界各地的領袖們分享了他們的經驗心得和市場洞察。

全球銷售長黃永洙表示：「亞太區的RIMAN經銷商跨越國界，因共同的願景走到一起，這既令人振奮，更是我們最珍貴的財富。」

在主會議開始前，各位領袖於10月31日齊聚一堂，參加了領導力培訓和戰略會議，隨後參加了慶祝與交流晚宴。

董事長安重賢在活動上發表了主題演講，分享了RIMAN的創立歷程、管理理念及其傳承成分Giant BYoungPool™（巨型積雪草）的卓越功效。

活動還公布了2026年進軍歐洲和南美市場的擴張計劃，並推出了新一代護膚產品線，進一步鞏固了RIMAN在全球K-Beauty領域的領導地位與創新形象。

此次亞太區年會在澳門的成功舉辦，再次印證了RIMAN的品牌使命——以可持續的發展理念、透明的運營方式、始終如一的卓越品質，重塑全球消費者對K-Beauty的認知。

RIMAN於2018年在韓國創立，是一家全球性的美容與健康組織行銷公司，通過源自濟州島的傳承成分和先進創新技術，重新定義K-Beauty。在其濟州智能農場，RIMAN全程把控從原料種植到產品開發的每一環節，旗下標志性成分——Giant BYoungPool™（巨型積雪草），是一種先進的積雪草栽培品種，該成分已分別於2022年7月獲韓國山林廳、2025年9月獲美國農業部(USDA)授予的20年植物品種保護權。

RIMAN秉持「創造與衆不同之美」的品牌理念，致力於打造創新、可靠的護膚與健康方案，協助全球消費者綻放更耀眼的自我。

