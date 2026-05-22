Riverchain與滴灌通建立戰略合作夥伴關係，擴大建築承包商的營運資金規模

戰略合作夥伴關係的主要優勢包括：

通往全球資本的新渠道： 該結構為資金通過滴灌通平台進入香港建築行業開闢了一條途徑，為傳統融資渠道長期服務不足的領域引入了新的流動性。

該結構為資金通過滴灌通平台進入香港建築行業開闢了一條途徑，為傳統融資渠道長期服務不足的領域引入了新的流動性。 高效透明的融資： 通過結合 Riverchain 的數據驅動信用評估和滴灌通的創新融資框架，此次合作夥伴關係比傳統渠道更高效、更透明地提供資金，為承包商提供更快、更可預測的體驗。

通過結合 Riverchain 的數據驅動信用評估和滴灌通的創新融資框架，此次合作夥伴關係比傳統渠道更高效、更透明地提供資金，為承包商提供更快、更可預測的體驗。 支持行業韌性： 此次合作夥伴關係幫助承包商管理流動性、應對意外的項目變動，並有信心承接更大的項目——為香港建築環境的長期增長和韌性做出貢獻。

Riverchain 創始人兼行政總裁黃振南表示：「承包商在獲取營運資金方面仍然面臨挑戰，這些資金的條款未能反映其項目的實際運作方式。通過開發專為建築行業量身定制的資產，並結合與滴灌通的資金承諾，我們正在建立一個透明的金融生態系統，支持承包商有信心承接更大的項目。」

滴灌通創始人兼主席李小加補充道：「建築業一直以來面對著項目現實情況與可用資金之間的嚴重錯配。Riverchain 帶來了彌合這一差距所需的資產開發能力及行業洞察，我們很高興能夠將投資者的資金，引導至這個對香港經濟發揮著重要作用的板塊。」

關於河匯國際（Riverchain）

Riverchain 為業界度身訂造釋放營運資金解決方案，它是建造業企業值得信賴的夥伴。憑藉專有的研發的技術與深厚的行業專業知識，我們策劃創新的融資方案，協助建造業界開拓商機，加速增長，達致成功。我們的服務包括度身訂造具競爭力的保理方案、發票融資方案以及現金流貸款。除了融資服務，Riverchain 亦提供數碼化配套服務，並與實力雄厚的科技夥伴合作，全面提升建造業界供應鏈的透明度。Riverchain 總部設於香港，服務遍及本地與東南亞地區。

關於滴灌通

滴灌通集團是一家運用金融科技連結全球資本與中小微企業的交易所集團。集團首創以現金流為基礎的融資解決方案，為投資者提供直接且多元化的投資機會，使其能夠參與全球活躍消費經濟所產生的現金流，同時協助中小微企業以更低成本、更高效率獲得資金支持。依託基金平台、結構化產品解決方案及持牌交易所體系，滴灌通為全球專業投資者提供高效且具流動性的中小微企業投資渠道，並為影響力投資開闢嶄新路徑。

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SOURCE Riverchain International Limited