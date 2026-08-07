Rivermap 推出香港核心科技指數，為核心科技板塊建立全新基準

該指數的構建依托RIMICS——河圖多維度行業分類系統。RIMICS針對每家上市公司的收入分項進行評估，覆蓋1,500項細化商業活動分類，通過多維度的規則化方法，確保每隻成分股的納入均以可量化、可審計的科技含量為依據，為香港科技基準指數樹立全新的精確標準。

「河圖香港核心科技指數的推出，對Rivermap及亞洲指數編制實踐而言均是重要里程碑。核心科技是現代經濟的基礎設施，指數用戶一直尋求一套能夠系統性評估其投資範疇中真實科技含量的解決方案。RIMICS賦予我們精準實現這一目標的能力——打造一個真正的核心科技指數，編制嚴謹，規則透明。」

— 龐兆恩博士，Rivermap首席執行官兼創始人

河圖香港核心科技指數已於2026年8月3日正式推出，為基於規則的流通市值加權指數，並且每季度進行定期審查。該指數以港元計算，基準值為5,000（基準日期：2020年6月30日），推出時共包含80隻成分股。

關於Rivermap

Rivermap是一家總部位於中国香港的指數公司，專注於主題及智能貝塔股票指數。Rivermap管理團隊具備深厚的機構從業經驗，曾在全球領先的指數公司及資產管理公司擔任指數研究、產品開發、技術及業務拓展等高級職務。Rivermap總部位於香港數碼港三座C區4樓1室。詳細介紹可參閲公司網站：www.rivermap.com.hk

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