ROE遷廠 - 「移師」坪山，煥新啟航

新園區設有兩個令人印象深刻的展廳——主展廳和固定裝置展廳，主要展示性能卓越的產品和面向不同市場的最新創新成果。客戶在這裡可以沉浸式地體驗雷迪奧的尖端LED解決方案。

可持續性是新廠設計的重點。太陽能電池板每年發電約600,000度，大大減少了廠區的碳足跡。該設施採用了先進的廢氣處理系統、經過改良的通風系統以及處理生活、工業和危險廢棄物的綜合性廢棄物管理工藝。新址大部分傢俱都是重新利用，旨在提升資源效率和踐行環境責任。

雷迪奧總經理陸晨表示：「此次搬遷是雷迪奧曆史上的重要裡程碑，背後凝聚著我們團隊的奉獻精神、合作夥伴的信任，以及客戶堅定的支持。感謝所有為此貢獻力量的人。未來，願我們呵護好這裡的一草一木，共同維護好我們的企業文化，讓我們在這全新的舞台上，共同書寫公司更加燦爛的明天！」

此次搬遷標誌著雷迪奧的歷史翻開了新的篇章，鞏固了其作為LED顯示解決方案全球領導者的地位。

關於雷迪奧：

雷迪奧致力於提供尖端LED顯示解決方案，幫助全球創意者、設計師和專業技術人員實現他們的願景。雷迪奧總部位於中國，擁有強大的地區辦事處網絡，可提供專業知識、個性化服務和覆蓋全球的廣泛支持。欲瞭解更多信息，請訪問www.roevisual.com。

SOURCE 深圳市雷迪奧視覺技術有限公司