雷迪奧視覺慶祝創立二十週年，以先鋒LED技術重塑視覺體驗

陸晨表示：「值此里程碑時刻，我們不僅將其視為對過往歷程的慶祝，更視作一次重燃創新動力、深化合作共塑行業生態的契機。我們始終聚焦於創造有價值的解決方案，並與社區共同成長。未來，我們將持續拓展視覺技術的邊界，讓每一個大膽構想照進現實。」

雷迪奧視覺將於2026年2月3日至6日在巴塞羅那舉行的歐洲視聽技術及系統集成展（ISE 2026）上啟動二十週年慶典。全年將通過系列週年活動、產品展示及合作夥伴共創項目，全方位呈現公司的傳承脈絡與未來方向，向全球觀眾傳遞雷迪奧視覺的品牌故事。

展望未來，雷迪奧視覺將持續以融合卓越性能、可靠品質與創意靈活性的LED平台，全力支持現場演出、廣播電視、虛擬製作場景、固裝等領域的發展。

雷迪奧視覺首席戰略官Grace Kuo稱：「對我們而言，LED顯示屏的未來不在於追逐潮流，而在於賦能真實場景下的創意表達。這二十年的成功征程屬於我們所有人——正是每一位珍貴的客戶、合作夥伴及兢兢業業的雷迪奧團隊成員，共同鑄就了這段歷程。無論是巡迴演出、永久裝置還是數字混合表演，市場對品質的期待始終如一：絕對的可靠性、視覺的精準度與系統的靈活性。在雷迪奧視覺，我們堅信卓越的視覺體驗不止於技術，更在於情感共鳴。我們熱衷於創造凝聚人心的驚艷時刻。」

