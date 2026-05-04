艾德金融榮獲《香港商業時報》頒發「RWA專業服務大獎」

彰顯Web3及數字資產領域領先優勢

香港2026年5月4日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）於香港商業時報主辦的「香港商業時報企業大獎」評選中，憑藉在真實世界資產（RWA）領域的卓越專業服務能力及創新實踐成果，成功勇奪「RWA專業服務大獎」。此項殊榮不僅是業界對集團在RWA領域深耕細作的高度肯定，更印證集團在傳統金融與數字金融融合領域的領先地位，為香港數字資產市場發展注入強大動力。

「香港商業時報企業大獎」以企業成就、市場競爭力、品牌理念及專業地位四大核心準則作為評測基準，旨在表揚過去一年各領域表現傑出的優秀企業，鼓勵企業持續提升核心競爭力、開拓創新經濟方向，是香港商界具公信力及影響力的權威獎項之一。是次評選中，評審團全面評核艾德金融在RWA領域的合規布局、創新服務及行業貢獻，高度認可集團在資產代幣化領域的專業實力與前瞻視野。

合規為本，構建全鏈條服務體系

作為香港RWA賽道的持牌先行者，艾德金融一直以合規為基石、創新為驅動，深入開拓數字資產領域多年，建立起覆蓋資產篩選、產品設計、合規審核、分銷運營的全鏈條專業服務體系。集團旗下艾德證券期貨早於2023年9月成為香港首批牌照升級券商，其後分別再度升級第1及9類受規管活動牌照，成為少數可分銷代幣化證券及RWA產品的機構之一，為RWA業務的合規開展奠定穩健基礎。

標誌性貴金屬RWA項目落地

在具體實踐方面，艾德金融積極推動多個標誌性RWA項目落地，樹立行業典範。當中，集團與天時資源（8028.HK）及HashKey Chain攜手推出香港首個白銀RWA項目，透過區塊鏈技術將實體白銀資產代幣化，每個銀幣均由一盎司實體白銀1:1支持，並交由獨立受託人嚴格託管，既降低貴金屬投資門檻，亦提升資產流動性；其產品設計、發行架構等均獲得香港證監會回覆「無進一步意見」，體現極高的合規標準。與此同時，集團與中農融信合作推進中國首個農業RWA項目，將農產品、土地經營權及農業未來收益權轉化為鏈上數字憑證，不僅解決農業資產流動性不足、融資效率低的痛點，更落實國家鄉村振興戰略，為農業資產與金融市場的創新融合探索新路徑 。

引領區內RWA行業升級

除標誌性項目落地外，艾德金融亦在RWA領域持續推動行業生態建設與市場發展。集團研究部出版《RWA核心指南：從基礎理論到全球實踐》，與市場分享資產代幣化的領先經驗，助行業建立標準；同時建構「技術+合規+生態」三位一體的發展模式，內部組建專業金融科技團隊深耕底層技術，外部連結資產持有方、投資方、持牌交易所等核心持分者，形成完整的RWA服務生態，為客戶提供全方位、一站式RWA專業服務。未來，艾德金融將繼續憑藉全面牌照優勢、專業服務團隊與強大技術支援，推動更多多元化實體資產數字化轉型，為客戶提供更靈活、高效、合規的RWA服務，同時積極助香港數字資產市場規範化、國際化發展，鞏固香港作為全球數字金融中心的地位。

SOURCE 艾德金融