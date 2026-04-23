星路科技RWA CONNECT 2026全球開源生態正式啟動

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 於香港舉辦的「鏈接全球，香港RWA基建生態研討會暨RWA CONNECT 2026啟動會」上，星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）宣布，面向全球的開放生態社群——「RWA CONNECT 2026」全面啟動。啟動會上，來自全球行業參與方共同就香港穩定幣、RWA以及合規創新等話題進行了深入探討。星路科技率先宣布了開源生態計劃，同時提出了重磅的RWA技術服務平臺承諾，RWA代幣化新增發行正式邁入「千元時代」。

RWA CONNECT核心底色：開源、共建、智庫化

此次活動由星路科技、復星財富控股、FinChain星鏈及ME Group聯合舉辦，匯聚了政府、學術、金融、Web3及媒體等領域的眾多精英。活動上，星路科技CEO蔡華先生重磅宣布，「RWA CONNECT 2026」正式啟航，即日起凡是採用FinRWA Platform（FRP）3.0一站式RWA系統底座的新增發行項目，其系統端成本將最低降至3000美元。這意味著曾經高昂且難以觸達的代幣化服務，如今已轉變為透明、專業的標準服務。

蔡華指出，星路科技正積極發揮香港作為「超級聯繫人」的獨特優勢，推出RWA CONNECT，旨在打破RWA在發行、上架、分銷全鏈路中的信息不對稱「痛點」，構建一座鏈接香港到全球，鏈接資金和資產，鏈接Web2和Web3的「三重橋梁」。他同時公布了星路科技的三項重磅生態開放承諾：1、公開合規發行流程與架構體系，推動行業標準透明化；2、公開透明化技術平臺成本，實現成本可驗證、可預期；3、統一推送入駐項目的資產至星路科技已鏈接的全球交易所、全球合規金融機構，並將核心解決方案開源給生態合作方。

「香港RWA必須走向全球、鏈接全球、融入全球國際體系，才有真正的長期價值。」 蔡華強調，「RWA CONNECT 最核心的底色是開源、共建、智庫化。我們開放解決方案、服務流程和標準機制，旨在將這個社群打造為全行業共享的智庫。同時，我們也將充分尊重並保護各合作機構的獨有技術與商業秘密。未來，RWA CONNECT將持續邀請全球各地優質、合規的RWA基礎設施、項目方、機構成為生態夥伴，共同推動香港Web3.0產業邁向全球高地。」

FRP 3.0：支撐「千元時代」的硬核技術

實現這一成本突破的核心技術，正是星路科技自主研發的FinRWA Platform（FRP）3.0版本。該平臺以合規為核心、以協同為引擎、以透明為保障，打通了RWA產品從發行、代幣鑄造與銷毀(Mint & Burn)、上架到流轉的完整閉環，支持發行人、托管方、代幣代理人等多方機構共同參與代幣化全生命周期管理。相較之前的2.0版本，此次FRP3.0新增FinGo To-C端功能，賦能傳統券商，券商客戶可一鍵認購RWA產品；同時增強FinMix中臺功能，所有RWA訂單集中調度與狀態實時同步，實現從法幣到RWA產品、從鏈下到鏈上無縫貫通。

全球頂尖陣容齊聚，共築RWA生態基石

本次活動匯聚了政策、學術、法律及產業界的頂尖力量。香港特區政府引進重點企業辦公室（OASES）執行總裁彭文俊先生、香港大學副校長林晨教授、君合律師事務所合夥人王維巍先生應邀出席，並分別從香港政策環境及優勢、學術洞見與合規框架三大維度發表主旨致辭，為RWA生態的健康發展奠定堅實基石。在合作夥伴發布環節，映界萬維（OmniRealm）聯合沙利文（Frost & Sullivan）正式推出香港首個RWA評級平臺，標誌著行業標準化建設邁出關鍵一步。同時，三場跨界圓桌對話則圍繞《雙幣驅動•數實融合，香港數字港元與穩定幣生態前瞻》、《聚焦監管與風控協同，夯實RWA可信生態基礎》、《匯集 RWA 生態合力，共築香港數字資產新樞紐》等主題展開，參與嘉賓包括華夏基金（香港）、HashKey、Anchorpoint、OASES、大灣區金融家協會、SlowMist、Conflux、Beosin、Hivemind Capital、Vobile Group、Ava Labs、KuCoin、exSat等一眾海內外頭部機構代表，聚焦前沿議題展開思想碰撞，亦彰顯RWA賽道日益凝聚的全球影響力與生態合力。

RWA CONNECT 2026 正式邀請參與方，共建香港RWA未來！

https://www.finlooprwa.com/rwa-connect

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考www.finloop.hk 以及www.finlooprwa.com 。

SOURCE 星路科技