星路科技與Marketnode戰略合作，共建香港及新加坡代幣化金融

香港和新加坡2026年5月28日 /美通社/ -- AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與亞太地區領先的數字市場基礎設施運營商Marketnode宣布正式達成戰略合作。雙方將依托星路科技在金融科技與RWA（現實世界資產）領域的深厚積累，以及Marketnode在數字市場基礎設施（DMI）及資產代幣化的技術優勢，圍繞拓展金融產品機會、資產代幣化、市場洞察等合作機會，在香港與新加坡市場深度協同，推動亞洲金融生態高效互聯與合規創新。

根據合作框架，雙方將重點在以下領域展開協同：

拓展金融產品機會： Marketnode將協助星路科技在新加坡拓展相關金融產品機會，並推動雙方平臺與工作流深度整合；星路科技則將在香港為Marketnode提供對等的支持。合作產品涵蓋固定收益產品、基金、結構性產品以及商品抵押/支撐型產品等。

資產代幣化業務深度協同共建: 星路科技與 Marketnode 將在香港及新加坡發揮各自在基礎設施建設優勢，共同打造合規數字資產及RWA代幣化互通生態。

市場洞察與數據共享：雙方將分享及交換區域市場需求分析、產品適配評估及跨境監管趨勢等關鍵信息，共同提升決策效率與產品創新能力。

星路科技作為AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，立足香港、面向全球，為金融機構客戶提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險等全品類的財富管理產品和科技解決方案。在Web3領域，星路科技推出亞洲首個一站式RWA技術、發行和分銷平臺FinRWA Platform（FRP），創下多項境外公募及私募代幣化產品的發行及分銷突破，持續構建開放、合規、創新的財富管理生態。

Marketnode是由淡馬錫（Temasek）與新加坡交易所集團（SGX Group）於2021年共同成立的數字市場基礎設施運營商。匯豐銀行（HSBC）與歐清銀行（Euroclear）隨後於2024年以A輪投資者身份參與投資。其基礎設施涵蓋數據服務、交易管理以及具備分銷支持的代幣化服務，覆蓋信貸、基金及結構性產品等主要資產類別。

星路科技CEO蔡華表示：「此次合作是星路科技深化新加坡市場布局的重要裏程碑。Marketnode在新加坡的資源網絡與基礎設施能力，將助力我們更高效地服務機構客戶，並加速技術方案落地。我們期待通過優勢互補，推動更穩健、更合規、更具規模化潛力的境外RWA與財富管理服務。」

Marketnode 首席執行官 Rehan Ahmed 表示：「只有當產品能夠在各市場、平臺及投資者網絡之間高效流通，代幣化金融方可實現規模化發展。我們與星路科技的合作強化了香港與新加坡之間的互聯互通，將產品拓展能力與可信的數字市場基礎設施相結合，為機構投資者提供更廣泛、更安全的渠道，以接觸亞洲新一代金融產品。」

此次戰略合作，將為兩地金融機構及終端客戶帶來更豐富的產品選擇與更流暢的財富管理服務體驗，進一步推動香港與新加坡作為國際金融中心的協同發展，助力亞太地區數字金融基礎設施與財富管理生態的合規提升與互聯互通。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考 www.finloop.hk 以及 www.finlooprwa.com。

關於Marketnode

Marketnode 由歐洲清算所（Euroclear）、匯豐銀行（HSBC）、新加坡交易所集團（SGX Group）及淡馬錫（Temasek）支持，是亞太地區值得信賴且中立的數字市場基礎設施（DMI）運營商。其DMI業務涵蓋數據服務、交易管理以及具備分銷支持的代幣化服務，覆蓋信貸、基金及結構性產品等主要資產類別。

Marketnode 通過模塊化、可直接部署的區塊鏈基礎設施，為金融機構提供高效、靈活的市場基礎設施支持，助力提升運營效率、加快產品上市速度，並創造新的業務增長機會。

詳情請參考 www.marketnode.com。

SOURCE 星路科技