RWA.LTD完成核心技術架構升級，推進RWA從「交易平臺」走向「資產運營基礎設施」

香港2025年12月17日 /美通社/ -- RWA.LTD近日宣佈完成平臺核心技術架構的重要升級。此次升級圍繞帳戶體系、交易系統與運營架構進行系統性重構，推動平臺從以交易撮合為核心的單一功能平臺，進一步演進為覆蓋現實世界資產（RWA）發行、管理與交易的一體化資產運營基礎設施。

平臺方面表示，本次升級並非簡單的功能疊加，而是針對非金融性RWA長期運營特點，對底層系統邏輯進行重構，以更好地支持多資產、多專案並行運行，並在效率、安全性與風險隔離方面提供更穩健的技術支撐。

在帳戶體系方面，新系統引入「單一資產帳戶」模型，將資金與資產統一納入同一帳戶結構，用戶在充提與交易過程中可直接使用帳戶餘額完成操作，減少原有多帳戶結構帶來的理解與操作成本。該設計有助於降低新用戶使用門檻，同時提升資金周轉效率，為平臺規模化運營奠定基礎。

在交易層面，新架構進一步完善了二級市場交易數據展示與接口能力，並同步增強交易API支持。RWA.LTD表示，流動性品質與交易效率是資產長期價值的重要基礎，新系統將為後續引入更多合作方與策略型流動性提供技術條件，從而提升交易環境的穩定性與可預期性。

與交易能力升級相配套的，是平臺運營與風險控制工具的同步強化。新系統在用戶分層、白名單管理與數據分析等方面提供更細顆粒度的管理能力，並採用多專案、多資產隔離的架構思路，降低因專案數量增加而帶來的結構性風險。平臺方面指出，在RWA資產類型不斷豐富的背景下，風險隔離機制是保障長期穩健運營的重要前提。

值得關注的是，在用戶增長機制上，RWA.LTD也完成了從「簡單邀請拉新」向「生態共建型會員體系」的轉變。平臺計畫將用戶的資產持有、交易行為與社區貢獻度進行聯動，引導更多用戶從單一使用者轉變為長期參與者，逐步構建更穩定、可持續的社區結構。

在系統遷移安排方面，RWA.LTD將堅持以用戶資產安全與使用連續性為優先原則，採取新舊系統並行的過渡策略。新資產將優先在新系統中發行，存量資產不強制遷移，平臺將通過公告指引與技術映射機制，引導用戶平穩完成過渡。

RWA.LTD表示，隨著RWA行業逐步進入「運營能力決定長期價值」的階段，本次核心技術架構升級的意義在於構建面向非金融性RWA全生命週期的系統底座。未來，平臺將持續在安全性、效率與可擴展性方面迭代，為資產發行方、合作機構與用戶提供更加穩定、清晰的基礎設施支持。

SOURCE RWA.LTD