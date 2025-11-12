RWA.LTD 獲天使投資人數百萬美元注資 加速全球首個非金融實體資產代幣化交易平台發展

香港 2025年11月12日 /美通社/ -- 全球首個非金融類實體資產代幣化交易平台 RWA.LTD 今日宣佈，成功完成數百萬美元天使輪融資，投資方為個人天使投資人。此次募集資金將專項用於技術昇升級、監管合規體系完善、國際市場拓展及品牌生態夥伴搭建，助力平台實現全球化佈局。

RWA.LTD 由麻省理工學院、北京大學及 IBM 等國際頂尖機構核心成員聯合創立。團隊核心陣容包括：麻省理工學院斯隆管理學院進修學者（師從諾貝爾經濟學獎得主，主導平台生態模型設計）、前 IBM 區塊鏈基礎設施研發負責人（曾為銀行及政府機構提供技術支持的首席技術官），以及創始人兼 CEO 付饒（Tony Fu）—— 北京大學碩士、香港大學及香港中文大學客座教授，同時擔任香港 Web3.0 標準化協會副秘書長。

付饒表示：「我們致力於構建新一代 Web3 電商生態，讓實體資產成為鏈上價值的核心錨點。我們的使命是打造『產品版幣安』，用可兌換、可持有、有實體支撐的資產代幣，取代過往依賴炒作的虛擬代幣，讓區塊鏈價值真正落地實體經濟。」

RWA.LTD 構建的雙層鏈商生態，旨在打通實體經濟與 Web3 世界的連接：

電商交易層：精選品牌 發 行可兌換旗艦產品的功能型代幣。例如，1枚代幣當前可兌換1部 iPhone 17，三年後仍可兌換新一代 iPhone 20——代幣價值隨品牌創新自然波動。對品牌方而言，該模式可實現三大核心價值：非股權稀釋式融資、通過代幣市場即時定價驗証預購需求、深度綁定用戶提升黏性。



平台通証層：作為生態內循環貨幣，支持用戶在各類產品關聯代幣間靈活轉換，相當於打造「產品版標準普爾500指數」。

RWA.LTD 團隊強調，該模式與眾籌、優惠券及 ICO 存在本質區別：

非眾籌：代幣由可驗証庫存背書，代表具體產品而非模糊股權；





非優惠券：無使用期限，支持隨時交易，完全捕捉時間價值；





非 ICO：依托品牌產品生態的自然需求，而非傳統 ICO 因缺乏底層資產導緻的劇烈波動，且無需依賴流量採購，可直接對接私募/風投組合企業的原生需求。

市場潛力方面，RWA.LTD 指出，並非所有 iPhone 用戶都會參與股票投資，但他們普遍信任產品本身。通過產品代幣，用戶可與品牌建立純粹的產品層面信賴關係，開創全新消費模式。平台目標用戶覆蓋離岸外匯持有者及低風險 Web2 投資者，合作方聚焦奢侈品及科技旗艦品牌。模型測算顯示，即便僅實現1%的用戶轉化率及低單位數費率，仍可支撐品牌方每年約10億美元的收入潛力。

目前，RWA.LTD 已積累超30萬名 Web3 社群用戶，完成數百萬美元融資，獲得國際頂級風投機構支持及香港創新科技署官方認可。儘管公司主營非金融業務可豁免相關牌照申請，但基於未來業務規劃，牌照申請工作已在推進中。RWA.LTD 有望打破當前「無實體支撐」的代幣體系，讓數字資產錨定現實價值，推動現實價值回歸鏈上世界。

SOURCE RWA.LTD