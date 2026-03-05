RX Japan GK宣佈舉辦日本規模最大的時裝貿易展FaW TOKYO 2026

東京2026年3月5日 /美通社/ -- RX Japan GK宣佈，第29屆FaW TOKYO (FASHION WORLD TOKYO 2026 APRIL) 即日起開放觀眾註冊。作為日本規模最大的時裝貿易展之一，本屆展會將於2026年4月8日至10日在東京國際展覽中心 (Tokyo Big Sight) 舉行，預計彙聚來自20個國家和地區的約700家參展商，以及來自50個國家和地區的20,000名專業觀眾，全面連接全球時尚產業。

日本領先的時裝貿易展FaW TOKYO 2026在Tokyo Big Sight舉行

日本領先的時裝貿易展FaW TOKYO 2026在Tokyo Big Sight舉行

全球品牌與供應商在FaW TOKYO展示最新時尚產品

全球品牌與供應商在FaW TOKYO展示最新時尚產品

對於臺灣時尚品牌及產業專業人士而言，FaW TOKYO是一個切實可行的平臺，有助於提升國際能見度，並與來自亞洲、歐洲及其他全球市場的買家建立聯繫。憑藉其高效的B2B時裝貿易展定位，FaW TOKYO長期吸引臺灣參展商與觀眾持續參與。

在2026年4月展會中，預計將有多家來自臺灣的參展商參展。包括Taiwan Textile Federation與Taiwan Footwear Manufacturers Association在內的產業團體，預計將展示其會員企業在機能性紡織品、鞋材及OEM/ODM解決方案方面的實力，涵蓋永續與高附加價值製造。

FaW TOKYO設有九大專業展區，包括SUSTAINABLE FASHION EXPO與FASHION SOURCING EXPO，吸引尋求可靠製造、道德生產與前瞻性材料的國際買家。全新推出的REUSE BUSINESS EXPO亦將聚焦二手轉售平臺、維修技術與鑒定服務等迴圈商業模式，回應品牌對永續成長日益增長的關注。

買家與時尚專業人士在FaW TOKYO現場交流洽談

買家與時尚專業人士在FaW TOKYO現場交流洽談

涵蓋服裝、紡織品、包袋與配飾的多元時尚展區

涵蓋服裝、紡織品、包袋與配飾的多元時尚展區

除展覽本身外，已註冊觀眾還可使用商務配對工具、產品搜索功能、研討會、場館導航及免費口譯支持，與全球合作夥伴進行高效且具成效的交流。

FaW TOKYO 2026 APRIL為臺灣參展商與買家提供一個高度聚焦的環境，用於展示自身實力、探索新理念並建立全球商業聯繫。在供應鏈多元化與永續採購日益重要的當下，FaW TOKYO為業界在同一平臺上接觸優質合作夥伴提供了出色的契機。

如需瞭解完整展會資訊及註冊方式，請瀏覽RX Japan官方網站：https://www.fashion-tokyo.jp/spring/en-gb.html?utm_campaign=pressrelease-tw&utm_medium=referral&utm_source=portal-site

