「S+高峰會暨博覽」2024 凝聚各界 共創永續社會

香港特區政府勞工及褔利局局長孫玉菡先生擔任高峰會主題演講嘉賓，他致辭時指出，特區政府強調以民為本，建立關愛共融社會，讓市民裝備自己，發揮所長、貢獻社會，同時共享社會發展的成果。他提到政府除了投放資源，也有拉動社會資源的重要角色，如「共創明『Teen』計劃」以及支援劏房住戶的「社區客廳計劃」，均體現了政商民的協作力量。未來有需要加強數據連結，善用人工智能，以至發展樂齡科技，從而應對人口高齡化的挑戰。

社聯主席陳智思先生︰「全球很多國家及城市均面臨巨大挑戰，香港也不例外，面對經濟結構轉型、人口高齡化、市民精神健康等議題，而以往社福界較少涉獵的氣候議題也逐漸成為焦點，極端氣候越趨頻繁，弱勢群體及基層勞工首當其衝，我們不得不重視這個課題。事實上，『社會、經濟、環境』息息相關，不能獨自處理單一面向。因此，社聯今年以全新角度舉辦『S+高峰會暨博覽』，以聯合國可持續發展目標（SDGs）為設計框架，嘗試從社會、環境、經濟的整體面向探討香港社會未來出路，共享共創。」

國家行政學院馬秀蓮教授和英國Social Innovation Exchange行政總裁Louise Pulford女士分別分享內地及環球的社會發展概況。高峰會有眾多環節討論，由大灣區養老、人才發展、精神健康、基層醫療、社會服務數碼轉型等議題均有所觸及；至於環境方面，除論及極端氣候為弱勢群體帶來的衝擊和應對方案，亦有環節關於環保和減廢。

響應政府推動香港成為家族辦公室及區域慈善樞紐，社聯與香港金融發展局將於明日合辦「亞洲慈善和影響力投資的新興趨勢：機遇與挑戰」論壇，討論如何善用本地社會的金融及經濟條件，打造香港成為區域慈善樞紐。

「S+高峰會暨博覽」將每年舉行，致力建構一個跨界別和跨專業的平台，讓不同持份者共議共創，建設可持續及宜居的香港。

「S+高峰會暨博覽」

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SOURCE 香港社會服務聯會