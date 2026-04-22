「營造東涌」六年惠及20萬人

太古集團慈善理事會成員 布傑信表示：「太古深耕香港社區多年，一向致力履行企業公民責任，與各界共創價值。如此具規模的社區項目有賴各合作夥伴鼎力支持，方能匯聚協作力量，惠及社區。展望未來，隨著東涌持續發展，太古將在現有的堅實社區網絡基礎上，繼續與各界同行，合力構建一個更具韌性、更美好的東涌社區。」

社聯行政總裁 陳文宜議員表示：「『營造東涌』的核心精神在於鼓勵街坊與區內持份者『共想共做』，共同把東涌變得更好。過往數年的實踐經驗，讓我們看見只要持續合作，便能在地區內連繫不同界別夥伴，凝聚居民參與，並推動社區發展。這種模式不只適用於東涌，亦可為其他地區的發展工作提供重要參考。」

社聯透過「Good Lab好單位」分析過去兩年的計劃成效。結果顯示，參與計劃的街坊出現明顯的正向轉變，包括：街坊的自我效能提升，以及更普遍認同自己具備能力貢獻社區。透過機構與街坊同行，居民之間亦逐步建立互助網絡與信任。

「營造東涌」簡介：

「營造東涌」由太古集團慈善信託基金支持、香港社會服務聯會統籌，自2020年10月起與多間本地社會服務機構、學校及企業攜手合作，透過跨界別協作為東涌居民及基層家庭提供一系列家庭、運動、兒童遊戲、青年就業及共融活動。計劃期望在不同層面提升居民的能力與社區連結，加強社區資本及互助文化，促進新舊東涌居民的共融與歸屬感，共同營造一個更有韌力的東涌社區。「營造東涌」已完成三個階段的社區服務，首階段聚焦疫情期間為弱勢社群提供即時支援；第二階段擴展機構、學校及企業的合作；第三階段則強調發揮東涌居民的能力，凝聚互助力量。

「營造東涌」計劃夥伴包括：

香港聖公會東涌綜合服務：《U-Dreamers》青少年生涯發展計劃透過職涯探索及體驗，讓青少年追尋自身夢想及價值。

凝動香港體育基金：為東涌兒童及青少年舉辦各類體育活動，包括提供長期體育培訓課程、社區親子運動日，以及大型步行日暨嘉年華，透過運動凝聚社區。

智樂兒童遊樂協會：「智樂遊戲谷」全力在東涌推展社區遊戲，旨在打造一個好玩的東涌社區。

鄰舍輔導會東涌綜合服務中心：「幸福摩天輪」家庭藝術坊系列活動，透過家長個人成長課、夫婦活動、藝術工作坊及親子戶外探索，協助參加家庭建立良好家庭關係之重要元素。

小彬紀念基金會：推動少數族裔女性的能力建設，並透過培訓女性大使與 100 個少數族裔家庭緊密合作，協助他們更有效地連結社區資源，從而共同建立更具包容性的東涌社區。

東涌安全健康城市：《說好東涌故事 ─ 親子故事會》培訓東涌區內家庭運用不同技巧講故事，並提供親子故事會，促進家庭凝聚力和親子關係。

香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊：《修身‧齊家 ─ 少數族裔青年生涯發展計劃》為區內少數族裔青年提供家居維修培訓，幫助他們掌握維修技能，計劃亦提供足球訓練，讓他們有更多機會參與社區活動，增強歸屬感，透過活動促進他們的成長與社交能力。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.hkcss.org.hk/building-community-building-tung-chung/

下載活動相片

https://drive.google.com/drive/folders/1QZS6G1OLqbYVW89fJ3KGK69dRwbrfcSS?usp=sharing

香港社會服務聯會 簡介：

社聯為法定團體，於1947年成立，與機構會員共同信守社會的公義、公平，以社會福祉為依歸。社聯致力帶動一個具影響力、彼此合作，靈活創新的社會服務界，並透過跨界別協作，與各持份者同行共創。社聯現時有超過520個機構會員，其服務單位遍布全港，為市民提供優質社會服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.hkcss.org.hk

SOURCE 香港社會服務聯會