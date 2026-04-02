Safeheron 正式發布 AI Connect：主動 AI 驅動數位資產營運

「讀寫隔離」安全機制，為機構級 AI 工作流裝上合規插座，在嚴格隔離資金操作的前提下，提供極速財務報表與主動策略體檢。

新加坡2026年4月2日 /美通社/ -- 領先的開源數位資產自託管平台 Safeheron 今日宣布正式推出 AI Connect。基於 Remote MCP（Model Context Protocol）協議，AI Connect 旨在將機構的數位資產營運與先進的 AI 工作流無縫連接，讓 AI 從被動的問答工具，進化為具備「主動安全」意識的資產數據中樞。

在大模型時代，軟體開發的門檻被大幅拉低，行業正面臨一個深刻的共識：「程式碼廉價，合規為王」。機構客戶極度渴望利用 AI 提升營運效率，但同時又對「AI 幻覺」和「越權操控資金」充滿擔憂。

Safeheron AI Connect 的誕生正是為了解決這一痛點。它相當於為機構現有的 AI 助手（如 ChatGPT、Claude）提供了一個「合規插座」。在當前階段，基於嚴格的「讀寫隔離（Read-Only Isolation）」架構，AI Connect 確保 AI 能夠深度穿透數據、發現風險。

「在 AI 時代，數位資產面臨的最大風險不僅來自內外部作惡，同樣來自權限過大的 AI。」Safeheron CEO Wade Wang 表示，「透過 AI Connect，我們正在重新定義信任。我們讓機構享受到 AI 帶來的主動洞察力，同時堅守我們最核心的合規護城河。它不碰你的錢，但它能幫助團隊更高效地保護和管理你的錢。」

Safeheron AI Connect 核心亮點：

主動安全與策略體檢： 打破傳統的被動防禦，AI Connect 化身機構的「安全雷達」。營運與風控團隊只需透過自然語言指令，即可讓 AI 深度分析最近一週的交易記錄，主動排查止損風險、審計白名單異常，提前識別並預警潛在風險。

打破傳統的被動防禦，AI Connect 化身機構的「安全雷達」。營運與風控團隊只需透過自然語言指令，即可讓 AI 深度分析最近一週的交易記錄，主動排查止損風險、審計白名單異常，提前識別並預警潛在風險。 極速定製化財務報表： 徹底告別繁瑣的數據導出與人工製表。AI Connect 能夠快速彙整平台海量數據，並根據 CFO 和財務團隊的個性化需求，直接生成 Markdown 文件、結構化表格或可視化圖表，打通財務數據洞察的「最後一公里」。

徹底告別繁瑣的數據導出與人工製表。AI Connect 能夠快速彙整平台海量數據，並根據 CFO 和財務團隊的個性化需求，直接生成 Markdown 文件、結構化表格或可視化圖表，打通財務數據洞察的「最後一公里」。 堅守企業級合規與隱私底線： AI Connect 完美繼承了 Safeheron 經 SOC2 與 ISO/IEC 27001:2022 認證的 RBAC（基於角色的存取控制）架構。AI 的權限嚴格受限於當前操作員工的權限——員工無權查看的錢包，AI 無法越權獲取。

AI Connect 完美繼承了 Safeheron 經 SOC2 與 ISO/IEC 27001:2022 認證的 RBAC（基於角色的存取控制）架構。AI 的權限嚴格受限於當前操作員工的權限——員工無權查看的錢包，AI 無法越權獲取。 開源 Safeheron Skill 賦能開發者： 與 AI Connect 同步，Safeheron 宣布開源面向 Cursor 和 Claude Code 等 AI 程式設計助手的 Safeheron Skill。開發者可透過自然語言指令，一鍵生成多語言（Java、Python、Go、JS）的 SDK 接入程式碼，在大幅縮短整合週期的同時，內建私鑰管理與 Webhook 驗簽等安全最佳實踐。

AI Connect 的發布，標誌著 Safeheron 機構級數位資產管理進入新的章節。隨著 AI 深入每一個金融工作流，Safeheron 致力確保 AI 驅動的營運始終保持主動、合規與銀行級安全。AI Connect 將持續進化，不斷擴展其 MCP 能力工具庫，為機構營運的每個環節帶來更深度的智能洞察。

了解更多關於 Safeheron AI Connect 的資訊，請訪問 Safeheron。

SOURCE Safeheron Pte. Ltd.