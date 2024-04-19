Salboy 在曼徹斯特市中心推出第 10 個房地產開發項目 Obsidian

Obsidian 將以高效生活和極致空間利用作為其核心。該項目的單間公寓將為住戶提供實用面積最大化的樓面空間。公寓的特色配置包括隱藏式摺疊床、可摺疊桌子、內置辦公櫃和滑動式廚房面板。公寓融入現代室內設計的創新要素，創造了可隨時轉換的多用途住宅。

所有住戶都可以享受高品質的公共設施，包括私人餐廳、健身房、電影院、共享辦公空間和包裹寄存處。樓宇的首層將有 1,000 平方呎的商業空間。工程已開始興建，預計在 2026 年第 4 季度完工。

本次建築項目由 Studio Power 設計，採用了大膽的架構，務求吸引年輕住客，不論是選擇在曼徹斯特求學的學生，抑或是在本地開啟職業生涯的年輕專業人士。英國國家統計局資料顯示，在大曼徹斯特區年齡介乎於 20 至 29 歲的年輕住戶比英國任何其他地區都要多。

Salboy 董事總經理 Simon Ismail 表示：「為年輕的專業人士開發住宅物業往往最為複雜，同時又最需要創造力，需要將現代設計、緊湊的市中心空間和我們未來一代居民的精緻品味融合在一起。Obsidian 將會精心打造優質住宅，適合嚮往緊貼曼徹斯特及索爾福德生活的人士，既可享受鬧市便利，又毋須犧牲居家質素和舒適度。我們很高興能重返連接索爾福德與曼徹斯特雙城的 Greengate 社區。在過去超過七年的時間，我們一直參與 Greengate 的改造，親歷其顯著的成長。」

Salboy 是英國發展最快的開發商之一。在過去 5 年，公司在黃金地段建造了超過 3,500 套住宅。公司在曼徹斯特、倫敦和康沃爾的在建地產項目超 10 億英鎊。

Obsidian 自 5 月 1 日起全球開售。

SOURCE Salboy Developments UK