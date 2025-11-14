在剝離虧損業務後，Token Cat Limited授權其美國子公司評估潛在5億美元募資計劃，用於核裂變研究及併購，以應對AI計算日益增長的清潔能源需求

北京 2025年11月14日 /美通社/ -- Token Cat Limited（納斯達克股票代碼：TC）今天宣佈，在剝離長期虧損業務並完成組織架構重組後，該公司正加速向高科技和下一代能源領域的戰略擴張，現已授權其美國子公司評估一項高達5億美元的募資計劃，旨在探索核裂變能源在未來計算基礎設施中的潛在應用，並評估其作為能源密集型人工智能業務長期穩定電源的可行性。

該公司管理層指出，人工智能和高性能計算需求的激增，正對能源供應、穩定性、效率及長期成本帶來前所未有的壓力。在此背景下，公司將核裂變視為高潛力前沿領域，並將通過美國子公司研究其發展趨勢、商業化路徑及戰略契合度。

作為此項戰略計劃的一部分，Token Cat Limited美國子公司計劃與多家研究機構、能源工程公司及AI計算基礎設施公司進行更深入的討論，以探索潛在的合作機會。其目標是建立一個全面的研究框架，重點關注先進裂變反應堆技術、小型模塊化能源系統以及集成式核動力計算架構。

Token Cat Limited首席執行官Guangsheng Liu評論道：

「AI日益增長的能源需求正在重塑全球科技格局。我們將下一代能源解決方案視為未來計算競爭力的關鍵因素。通過美國子公司的前期研究，我們旨在主動評估核裂變在下一代計算基礎設施中的潛在作用。我們將以謹慎而進取的態度推進這一戰略，以期在接下來的技術浪潮中佔據有利地位。」

安全港聲明

本公告包含根據《證券交易法》第21E條和《1995年美國私人證券訴訟改革法》所作的前瞻性陳述。這些陳述，包括關於公司計劃和前景的陳述，可通過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「打算」、「相信」及類似表達進行識別。此等陳述基於當前預期，並涉及風險和不確定性，其中許多超出公司的控制範圍。有關這些風險的更多信息參見公司提交給美國證券交易委員會的文件。除非法律另有要求，否則公司無義務更新這些前瞻性陳述。

SOURCE Token Cat Limited