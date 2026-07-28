曼谷奢華住宅典藏之選：SC 呈獻 SCOPE Collection，三大名邸，擘畫國際奢居新格局

SCOPE Collection 秉持「睿見非凡，卓然而居」的品牌理念，以卓越產品、生活方式整合與世界級款待服務為三大核心，打造兼具當代居住品質與世代傳承價值的住宅典藏。

三大建案皆已全面完工，採用寵物友善規劃並可立即入住。買方可親臨現場，實際鑑賞空間設計、建築用材、交屋細節與真實景觀，無須等待施工期程，即可安排入住或出租。

SCOPE Thonglor：層峰之上的空中府邸之王

整座建築，僅為18個層峰家族而存在。

矗立於素坤逸核心地段，鄰近 BTS Thong Lo 站，SCOPE Thonglor 以前所未有的全棟 Penthouse 概念，開創泰國頂級住宅的新紀元。

全案僅18席，每一席皆獨占完整樓層。私人電梯直達府邸，戶戶皆無共用牆，恢宏空間凌駕城市之上，開闊視野橫跨曼谷天際線。在這裡，奢華不只是面積與規格，更是無須與任何人共享的絕對領域。

這不是傳統公寓，而是一座垂直升起、矗立於 Thonglor 天際線上的私人莊園。

作為曼谷最具聲望的生活地標之一，Thonglor 長期匯聚高資產家族、企業領袖與社會名流。從建案出發，可輕鬆連結 Phrom Phong、世界級購物地標、頂級餐飲、國際學校、領先醫療機構及核心商業區，占據曼谷難以複製的黃金生活版圖。

府邸室內由國際設計大師 Thomas Juul-Hansen 親自操刀。其作品遍布紐約與倫敦的頂級物業，以精準比例、珍稀材質與極致工藝，形塑跨越潮流、歷久彌新的傳世美學。

德國 SieMatic 客製化廚房，搭配德國 Gaggenau 及美國 Sub-Zero 等世界頂級家電。每一種材質、每一道線條與每一處細節，皆依循全球頂級住宅標準精心雕琢，專為真正懂得鑑賞的層峰人士打造。

建案提供單層、樓中樓及三層樓中樓三種殿堂級空中府邸，室內面積約417平方公尺起，售價約1.9億泰銖起。

建案巔峰之作 The Trinity，是一座室內面積約756平方公尺、售價約6.5億泰銖的三層樓中樓空中府邸。作為 SCOPE Thonglor 最極致的代表之作，The Trinity 將三個完整樓層融為一體，在垂直空間中劃分出各自獨立、又彼此連結的生活領域，兼具恢宏尺度、開闊城市景觀與高度私密性，讓屋主獨享三層府邸所帶來的空間自由。

這裡的價值，從不以平方公尺衡量，而是由不可複製的專屬體驗所定義。每一席府邸皆獨占完整樓層，The Trinity 更將三個樓層化為單一家族的私人領域。世界級設計、專屬禮賓服務，以及成為僅有18位 SCOPE Thonglor 屋主之一的尊榮身分，共同構成其真正價值。

SCOPE Langsuan：值得典藏的永久產權名址

目前，SCOPE Langsuan 僅餘一房府邸。這不僅是一處住宅，更是進駐曼谷核心地段、擁有頂級奢華永久產權地標的珍稀機會之一。

建案鄰近倫披尼公園、Central Embassy、Central Chidlom、五星級飯店及各國大使館，坐落於曼谷發展最成熟、最具國際聲望的奢華生活版圖之中。

在供給長期稀缺的 Langsuan 地區，已完工且可立即入住的永久產權豪宅正變得愈加難以取得。2022年，區內土地價格約為每平方公尺75萬泰銖；近期相關成交價格已上升至每平方公尺約100萬泰銖，漲幅約33%。持續攀升的土地價值，進一步印證曼谷核心地段優質土地的稀有性與長期增值潛力。

區域未來價值亦將獲得重大開發案的進一步支撐。其中，坐落於 Langsuan 路與 Sarasin 路交會處的 WellEra，預計於2030年啟用。這座全新複合式健康生活地標，將預防醫療、飯店、品牌住宅、健康管理服務及生活零售融為一體，為 Langsuan 建構更完整的高端生活生態。

隨著 Langsuan 持續發展，SCOPE Langsuan 以具市場競爭力的價格，為買方提供進駐這一頂級地段、擁有已完工奢華永久產權住宅的難得機會。

建案建築由享譽全球的建築事務所 Kohn Pedersen Fox（KPF）設計，室內則由國際設計大師 Thomas Juul-Hansen 操刀，將世界級設計底蘊帶入曼谷最具聲望的住宅地址之一。

每一戶府邸皆以嚴謹標準精工交付，並配置精心挑選的進口家具。德國 Bulthaup 高端廚房搭配德國 Gaggenau 及美國 Sub-Zero 等國際頂級家電，將設計、機能與精緻質感融為一體，成就可立即入住的完整奢居體驗。

住宅之外，超過2,500平方公尺的屋主專屬設施，建構出完整而私密的層峰生活場域，包括私人住戶會所、電影院、健康與社交空間，並提供專屬禮賓及代客泊車服務。

目前僅餘一房府邸，室內面積約83平方公尺起，售價約5,260萬泰銖起。

SCOPE Promsri：國際都會生活的精品奢居

坐落於素坤逸49巷，連結 Phrom Phong 與 Thonglor 兩大核心生活圈，SCOPE Promsri 以精緻低樓層住宅，呈現曼谷成熟國際社區中的精品奢華生活。

國際學校、三美泰國際醫院、高端超市、健康生活場所及知名餐廳皆近在咫尺。區域尤其受到日本專業人士及家庭青睞，形成穩定且成熟的國際租客基礎，持續支撐市場對優質住宅與長期租賃的需求。

建案樓高8層，僅規劃146戶，將低樓層住宅的私密氛圍與獨特格調，融入素坤逸核心地段的都會便利。經過細緻考量的空間格局兼顧精緻設計與日常實用性，無論作為國際買方的曼谷住所，或面向外籍人士的長期出租住宅，皆能靈活回應不同需求。

府邸配置法國殿堂級家具品牌 Ligne Roset 精選家具，更是該品牌於亞太地區首度與住宅建案合作。優雅的住戶休息廳、景觀花園、健身與健康設施，配合飯店式服務，共同建構符合 SCOPE 標準的精緻居住體驗。

建案住宅室內面積28.26平方公尺起，售價約700萬泰銖起。憑藉素坤逸核心地段與成熟的外籍租賃客群，預估年毛租金報酬率約為4%至6%。

對於希望擁有素坤逸成屋住宅，同時重視品牌價值、相對親和的入手門檻與明確租賃需求的買方而言，SCOPE Promsri 是 SCOPE Collection 中兼具生活品質與資產潛力的精選機會。

ACQUA：懂您所需的飯店級專屬禮賓

完成交屋，並不是 SCOPE 服務的終點，而是尊榮體驗的開始。

ACQUA 為屋主提供飯店級禮賓與生活管理服務，深入了解每一位屋主的個人偏好，以高度客製化的方式，妥善照料居住與生活中的每一項需求。

從屋主抵達前的府邸準備、家務管理協調及24小時代客泊車，到私人餐飲、健康服務預約、活動規劃、美容護理與專業寵物照護，每一項細節皆以精準、私密與審慎為標準，由專屬團隊妥善完成。

對國際屋主而言，無論身處曼谷或遠行海外，ACQUA 皆可協助管理府邸並安排個人生活所需，讓屋主即使身處世界任何地方，也能安心掌握一切。

在 SCOPE，奢華從來不只是享有高端服務，而是被真正理解——讓每一次服務都貼合個人偏好，自然而至，不著痕跡。

SCOPE Collection 旗下住宅皆已全面完工，採用寵物友善規劃並可立即入住。買方可親臨建案，實際鑑賞住宅的建築用材、交屋細節與真實景觀，無須等待施工期程，即可完成購置並安排入住。

符合資格的國際買方，在購買並完成過戶、總價達300萬泰銖或以上的指定 SC 公寓後，亦可申請泰國一年期長期居留計畫，為季節性旅居、家庭移居、退休規劃及長期居住泰國提供更具彈性的選擇。

計畫開放情況、買方申請資格及最終審核結果，均須依照相關條款與主管機關公布的最新規定辦理。

無論您所追求的是獨占完整樓層的絕對私密、SCOPE Langsuan 最後珍稀的一房府邸，或是素坤逸精品住宅所具備的租賃潛力，SCOPE Collection 皆已完整落成，等待真正懂得其價值的人珍藏。

珍稀席位，所剩有限。誠摯邀請意向買方聯繫 SC，洽詢最新購屋禮遇，並預約專屬私人鑑賞。

關於 SC

SC 是泰國領先的房地產開發商之一，始終以創新思維、前瞻設計與永續價值，打造高品質住宅與社區。透過涵蓋精品及奢華住宅的多元品牌組合，包括 SCOPE Collection，SC 持續布局曼谷備受矚目的核心地段，重新定義當代城市生活。

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