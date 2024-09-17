Sceye 獲得由 Mawarid Holding Company 領投的 C 輪融資

Sceye 估值 5.25 億美元，準備於 2025 年進行商業發布

巴黎2024年9月17日 /美通社/ -- 今日在 World Space Business Week (WSBW) 上，專注於高空平台系統 (HAPS) 的美國領先航空航天公司 Sceye 宣布成功完成其 C 輪融資。此次融資由沙特知名企業 Mawarid Holding Company（「Mawarid」）領投，該公司在信息和通信技術、衛星及數碼解決方案領域擁有穩固的市場地位。

Sceye 藉著完成 C 輪融資強化了其資產負債表，此輪融資中公司的投前估值為 5.25 億美元。這為資助研發活動、飛行計劃以及於 2025 年啟動初步商業營運提供了充足的流動資金。

2023 年 11 月的試飛

繼 América Móvil 以最大投資者身份參與 Sceye 的 B 輪融資並專注於拉丁美洲市場後，這項戰略聯盟延續了 Sceye 的成功合作策略。

Sceye 行政總裁兼創辦人 Mikkel Vestergaard Frandsen 表示：「C 輪融資對 Sceye 來說是重要的里程碑。這些資金將加速我們的平台開發和商業藍圖，為我們在 2025 年將 HAPS 技術實現商業化鋪路。我們與 Mawarid 的合作會為我們的創新解決方案開闢了新領域和市場機會。」

Mawarid 助理董事長 Ghassan Itani 補充道：「這項合作加強了 Mawarid 對開創科技進步和提供服務關鍵產業的數碼解決方案之承諾。透過結合 HAPS 技術，我們增強作了為戰略產業解決方案綜合供應商的地位。」

此次 C 輪投資公告是在 Sceye 2024 年飛行計劃成功之後宣佈的，該公司在這項計劃中展示了同時持續飛行和停留在操作區域上的能力，實現重要里程碑。這次試飛證明了 Sceye 的 HAPS 可以持續運行，太陽能可在日間為系統提供動力，而電池儲存則確保可在夜間飛行。

這項成就標誌著在地面和太空系統之間會出現新的基礎設施層。它突顯了 HAPS 技術在擴大連接訪問、管理災害應變、監控環境變化，以及實時偵測氣候相關災難方面的變革潛力。

關於 Sceye

成立於 2014 年的 Sceye 是一家航空航天公司，致力於推進平流層技術，以連繫人類和保護地球。Sceye 在高空平台系統 (HAPS) 行業中處於領導地位，專注於通用連接、氣候監測、自然資源管理和災害預防。

關於 Mawarid：

Mawarid Holding Company (MHC) 成立於 1968 年，是一家領先的沙特企業，擁有多元化的投資組合，涵蓋但不限於資訊與通訊科技 (ICT)、衛星和數碼解決方案。MHC 一直是全球通信領域的重要參與者，包括自 1990 年代初擔任銥星通訊有限公司（納斯達克股票代碼：IRDM）創辦人及股東，以及在中東地區各 ICT 和媒體領域的營運（例如 Salam、TLS、ATSS、「Noorsat: Geo-operator」）。

傳媒聯絡：

Jasmine Wallsmith

[email protected]

SOURCE Sceye