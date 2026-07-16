SCIE研究表明HILO WAVE®可在無炎症反應前提下促進皮膚再生重塑

該產品依托HIGHER Corporation專有的雙透明質酸復合物（Dual Hyaluronic Acid Complex，簡稱DHC®），將高分子量與低分子量透明質酸相結合，在促進皮膚再生的同時，最大程度降低炎症反應。

此次發表的研究論文題為《Regenerative Skin Remodeling by a Dual Hyaluronic Acid Hybrid Complex in Multimodal Preclinical Models》（雙透明質酸復合物在多模態臨床前模型中促進再生性皮膚重塑），由延世大學塞弗倫斯醫院(Yonsei University Severance Hospital)皮膚科牽頭的國際合作研究項目完成。

與傳統依賴局部炎症反應的膠原蛋白生物刺激方式不同，本研究探索了DHC®的生物學機制，及其通過生物材料途徑支持再生性皮膚重塑的能力。

臨床前研究結果顯示：成纖維細胞活力穩定、細胞外基質(ECM)活性增強、抗氧化能力提升，且皮膚屏障相關標志物表現有所改善。此外，動物模型中未觀察到顯著的炎症反應，進一步證實了DHC®良好的生物安全性。

研究結果表明，DHC®通過調節皮膚微環境，在最大程度減少不必要炎症的同時，促進膠原蛋白合成與組織再生，為HILO WAVE®的再生機制提供了科學依據。

HIGHER Corporation發言人表示：「此次論文發表是HILO WAVE®科學基礎建設中的又一重要裡程碑。當下醫師愈發青睞循證醫美方案，我們將繼續拿出更多高質量科研與臨床證據，印證我們專有雙透明質酸技術的安全性、作用機制及臨床價值。」

在此基礎之上，HIGHER Corporation將於2026年8月12日舉辦HILO WAVE®全球網絡研討會，屆時將分享循證治療方案、實操治療演示，並由Kyung Tae Bae醫生主持互動問答環節。

本次研討會面向持證醫療從業者開放報名。

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關於HIGHER Corporation

HIGHER Corporation是一家總部位於韓國的醫美企業，依托專有技術、科學研究與醫師培訓體系，推動再生醫美的發展。公司研發創新醫美解決方案，同時通過國際教育培訓項目推動循證臨床實踐。

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SOURCE HIGHER Corporation