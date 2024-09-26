良心校園舉辦聯合國SDG活動

來自聯合國兒童基金會(UNICEF)、聯合國(United Nations)、世界衛生組織(World Health Organization)、歐盟(EU)的地區負責人，成員以及超過12個國家的使節也來到校園，與來賓們一起歡聚一堂。

雪州王儲東姑阿米爾莎(Raja Muda of Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj)也出席了這場盛大活動，他參觀了校園，欣賞了馬來西亞愛樂樂團成員的現場音樂表演。

活動期間還舉行了電子垃圾回收活動，雙威大學的師生們可以通過環保的方式處理他們不需要的電器產品。自活動開始以來，已收集到超過37000公斤的電子垃圾。

來自馬來西亞全國各地的年輕學生應邀參加了Be A SDG Scout的校園互動探險地圖活動，他們在啟發之旅的每一步都能學習到17個可持續發展目標的新知識，這將有助於確保下一代繼續傳遞影響力和行動信息。

今年活動最獨特的元素之一是Garden of Hope（希望花園）。該計劃由聯合國兒童基金會駐馬來西亞辦事處和BloomThis發起，旨在鼓勵社區居民從自動售貨機中購買花種，種植它們，為馬來西亞兒童的福祉做出貢獻。所有收益將捐贈給聯合國兒童基金會駐馬來西亞辦事處，惠及當地貧困兒童。自動售貨機由Advanced Food Technologies (AFT)慷慨贊助。

雙威大學也很高興能與歐盟合作推出歐盟展館，展館內設有八個充滿活力的展台，重點展示了歐盟在馬來西亞開展的一系列活動。展館的一大特色是 「體驗室」(Experiential Room)，讓參觀者身臨其境地感受歐盟的悠久歷史，同時展望可持續發展的創新的未來。

此次活動取得了巨大成功，為馬來西亞在全球可持續發展領域樹立了良好的形象。雙威教育集團總執行長拿督李馥彥(Elizabeth Lee)教授：「這次活動充分證明了集體行動的力量。通過團結一致，我們不僅提高了人們對緊迫的全球問題的認識，還在我們的社區內培養了一種可持續發展的文化。這是為了激發真正的變革，確保我們今天的努力能為子孫後代帶來更加堅韌和可持續的未來。」

參展商代表還分享了活動期間的一些激動人心的時刻。

「歐盟很榮幸能與雙威大學合作，共同推進我們對聯合國可持續發展目標的承諾。雙威大學在可持續發展方面的努力與歐盟的2030年議程不謀而合」。--歐盟

「對於像Pos Malaysia這樣的公司來說，這是一個極好的機會，可以就可持續發展這一重要話題與大學和中小學的學生以及教職員工進行有意義的互動。這次活動提供了一個獨特的對話和交流平台，讓我們能夠分享我們對可持續未來的願景。」--Pos Malaysia

「我們在Local Action for Global Goals活動中的體驗非常好。看到學生和教職員工支持'零塑料一小時'活動，消除一次性塑料制品，我們深受鼓舞。我們希望有更多這樣的活動來推動馬來西亞的可持續發展工作。」--Kintry

Local Action for Global Goals 2024強調全球合作，以在2030年之前實現可持續發展目標，讓領導層、政策制定者、學者、倡導者齊聚一堂，共同探索可持續未來的解決方案。

隨著全世界都在團結一致，共同努力滿足17項可持續發展目標的需求，馬來西亞作為一個國家，為雙威大學獨特的節日及其對全球目標的持續貢獻感到無比自豪。

SOURCE Sunway University