AppliedHE發布首個亞洲大學排名：公私院校並重，學生心聲為核心考量

這項新排名旨在回應亞洲對更有意義、以學生為中心的高等教育質量評估方法日益增長的需求。通過區分公立和私立大學，並突出實際成果，該排名為多元且快速演變的高等教育格局提供了更細致、更公平的院校表現視角。

本屆排名共收錄了來自41個國家的493所亞洲大學。院校評估采用嚴格且平衡的方法，涵蓋六個維度：社區參與、就業能力、學生滿意度、研究卓越性、國際化程度和同行認可度。這些指標共同確保「AppliedHE全亞洲排名」不僅反映學術實力，還體現公立和私立大學在該地區所貢獻的更廣泛的學生體驗和社會價值。

在本屆排名中上榜大學數量最多的國家：印度尼西亞以73所大學領先，菲律賓以60所緊隨其後，馬來西亞有44所。印度有29所大學入選，韓國有28所。重要的是，亞洲所有六個地區均有院校上榜，這表明優質高等教育資源的分布范圍廣泛，學術卓越正在從亞洲大陸的各個角落湧現。

在總體排名中，延世大學(Yonsei University)穩居亞洲私立大學榜首，成均館大學(Sungkyunkwan University)和高麗大學(Korea University)緊隨其後。在公立大學方面，香港大學(University of Hong Kong)排名最高，領先於新加坡國立大學(National University of Singapore)和中國內地的北京大學。雙威大學(Sunway University)繼續保持東南亞私立大學排名第一的位置，在亞洲排名第六，而新加坡國立大學則位居該地區公立大學榜首。

這些結果反映了亞洲充滿活力且競爭激烈的高等教育格局，公立和私立院校均展現出強勁的表現、區域領導力和全球影響力。

全亞洲私立大學前十名

1. 延世大學 – 韓國

2. 成均館大學 – 韓國

3. 高麗大學 – 韓國

4. 漢陽大學(Hanyang University) – 韓國

5. 早稻田大學(Waseda University) – 日本

6. 雙威大學 – 馬來西亞

7. 浦項科技大學(Pohang University of Science and Technology) – 韓國

8. 沙迦美國大學(American University of Sharjah) – 阿聯酋

9. 思特雅大學(UCSI University) – 馬來西亞

10. 慶熙大學(Kyung Hee University) – 韓國

全亞洲公立大學前十名

1. 香港大學 – 中國香港

2. 新加坡國立大學 – 新加坡

3. 北京大學 – 中國內地

4. 南洋理工大學(Nanyang Technological University) – 新加坡

5. 法赫德國王石油礦產大學(King Fahd University of Petroleum and Minerals) – 沙特阿拉伯

6. 香港中文大學(The Chinese University of Hong Kong) – 中國香港

7. 清華大學 – 中國內地

8. 香港城市大學(City University of Hong Kong) – 中國香港

9. 卡塔爾大學(Qatar University) – 卡塔爾

10. 復旦大學 – 中國內地

立足亞洲、以學生與就業力為核心的創新排名

AppliedHE由國際大學排名和大學提升策略領域的資深人士Mandy Mok女士於2020年創立。她憑借在全球高等教育品牌推廣與營銷方面的專長而備受認可。AppliedHE總部位於新加坡，其使命明確，即為學生、家庭、雇主和社會提供他們最為關注的內容 -- 就業能力、優質教學以及現實世界參與度。

「我們創立AppliedHE，是因為我們看到了一個重要的空白，那就是大學排名往往無法反映對學生及其所在社區真正重要的東西，」AppliedHE創始人兼首席執行官Mandy Mok表示。「通過'全亞洲排名'，我們正在打造一個立足亞洲、全球信賴的排名體系，它傾聽學生意見，關注就業能力和實際生活成果，而非僅僅看重聲譽，而且重要的是，將公立和私立大學分開排名，使比較更加公平、更有意義。」

雙威大學校長兼常務副校長Sibrandes Poppema教授表示：「AppliedHE全亞洲排名彰顯了亞洲各大學卓越成就的深度與多樣性。對於雙威大學而言，能夠躋身該地區領先院校之列，肯定了我們作為一所使命驅動的第五代大學的宗旨：即致力於推動有影響力的研究，建立有意義的合作伙伴關系，以及為世界培養人才。主辦AppliedHE交流會反映了我們的共同承諾，也凸顯了各院校攜手共進，為子孫後代創造更美好未來的重要性。」

公立與私立：認可亞洲完整的高等教育生態系統

與大多數要麼過度聚焦公立大學、要麼將兩類院校合並為單一榜單的國際排名不同，「2026 AppliedHE公立與私立大學排名：全亞洲」刻意將公立和私立大學分為兩個平行的排名。

這種方法：

認可公立和私立院校不同的使命和資金模式

在每個類別中提供更公平的基准比較

突顯私立大學在擴大亞洲教育機會、推動創新以及發展行業關聯項目方面的關鍵作用

AppliedHE排名委員會主席Kevin Downing教授表示：「亞洲的高等教育格局由公立和私立兩大板塊共同驅動。公立大學往往承擔國家使命，而私立大學則是教育創新、就業能力、國際化以及行業合作方面的敏捷開拓者。'全亞洲排名'旨在同時表彰這兩類院校，讓它們並肩而立，各展所長。」

唯一以學生意見為基礎的亞洲排名

「全亞洲排名」的一個關鍵區別在於，通過結構化調查，系統地納入學生和校友的意見，調查內容涵蓋：

教學與學習體驗

支持服務和校園生活

職業指導和就業能力支持

在線及混合式學習質量

這些以學生為基礎的指標被納入總體評分，確保學習者的真實體驗反映在大學的認可度中。

