中國移動投建SEA-H2X國際海纜項目香港段順利登陸

中國移動作為SEA-H2X國際海纜項目的最大投資方，在項目中投資建設了4對主幹光纖及多個分支段，投產後將獲得不少於100Tbps的專屬帶寬資源。協同中國移動投資建設的SJC 、APG以及今年7月新投產的SJC2等海纜資源，中國移動全面煥新亞太骨幹連接信道，區域海纜達10條路由，提供大帶寬、低時延、高靈活性、高可靠傳輸連接，打造全球領先的算力網絡數字基建體系，為亞太及全球客戶提供卓越數字服務。

作為國家「一帶一路」戰略下數字基礎設施互聯互通的重要實踐，SEA-H2X國際海纜項目將以香港為代表的粵港澳大灣區與海南自由貿易港及東南亞主要節點緊密相連。該項目不僅充分發揮了香港在數字生態中的戰略樞紐作用，也為海南自由貿易港打通了直達東南亞的國際數據動脈，加強同粵港澳大灣區聯動發展，有力支撐其數字產業佈局與國際數據中心業務。

中國移動依托SEA-H2X國際海纜項目，持續鞏固在亞太通信網路中的核心優勢，全面提升國際通信領域的綜合競爭力，為區域數字經濟長遠發展築牢網絡根基，為全球數字互聯互通注入持久動力。

SOURCE China Mobile International