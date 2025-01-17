SEACare 2025：通往東南亞繁榮醫療市場和戰略合作的門戶

Qube執行董事長Richard Teo表示：「馬來西亞的醫療保健和醫療器械行業發展迅猛，2023年醫療器械出口額高達281億令吉。SEACare 2025擁有絕佳條件，將乘勢而上，為企業進軍欣欣向榮的東南亞醫療保健市場、促進整個地區的創新及合作提供一個重要契機。」

通過SEACare 2025促成戰略合作，推動區域醫療保健發展

SEACare 2024大獲成功，潛在銷售額超6.853億令吉，吸引了61個國家的逾8107名專業訪客。SEACare 2025蓄勢待發，將迎來更加輝煌的戰績。預計專業訪客將達15000人，展位超500個，銷售額有望突破10億令吉，屆時將成為東南亞頂尖醫療保健盛會。

SEACare 2025的一大亮點是將舉辦首屆專業會議，由展會與會議合作伙伴5 Pillars Ventures聯袂呈現。會議以「醫療保健創新的戰略合作伙伴關系：促進數字化轉型合作」為主題，演講嘉賓陣容強大，包括來自東南亞各地的醫療保健、醫學和制藥行業專家領袖。參會者將獲得寶貴的交流機會，深入了解引領行業未來發展的最新動態。

SEACare 2025將吸引來自中國、丹麥、印度、日本、韓國、中國台灣地區、馬來西亞等多個國家和地區的參展商，覆蓋醫療保健多個領域，陣容強大，具體包括：

醫療產品和器械： 診斷、手術和監測工具；成像設備；康復器材；傳統或替代醫學用品；牙科設備及用品。

診斷、手術和監測工具；成像設備；康復器材；傳統或替代醫學用品；牙科設備及用品。 醫療保健運營和管理： 設施服務、設備維護及廢物管理；金融服務；風險管理和合規解決方案。

設施服務、設備維護及廢物管理；金融服務；風險管理和合規解決方案。 醫療保健技術和服務： 電子健康記錄和遠程醫療；診所管理和計費軟件；家庭醫療保健和緊急服務；醫療旅游協調；語言和文化輔助服務。

電子健康記錄和遠程醫療；診所管理和計費軟件；家庭醫療保健和緊急服務；醫療旅游協調；語言和文化輔助服務。 健康養生產品： 營養補充品、健身器材及個人護理用品；健康監測設備；養生計劃和輔導服務。

營養補充品、健身器材及個人護理用品；健康監測設備；養生計劃和輔導服務。 監管和合規服務： 許可、認證、法律和隱私合規；質量保證和政府法規咨詢。

許可、認證、法律和隱私合規；質量保證和政府法規咨詢。 醫療旅游： 國際患者協調、旅行安排及治療後護理；目的地醫療保健設施接入服務。

國際患者協調、旅行安排及治療後護理；目的地醫療保健設施接入服務。 制藥和生物技術： 處方藥和非處方藥；疫苗；生物制藥和生物類似藥。

處方藥和非處方藥；疫苗；生物制藥和生物類似藥。 老年服務：老年護理產品和輔助用具，包括行動輔助器具和用藥工具。

首推企業社會責任倡議

今年，展會超越商業范疇，首次與馬來西亞國家癌症協會(NCSM)建立企業可持續性合作伙伴關系。作為馬來西亞首個將貿易與慈善相結合的醫療保健貿易展，展會部分收益將直接用於支持NCSM的癌症護理和宣傳項目。

這一合作還為贊助商帶來了前所未有的福利，使他們能夠接入SEACare龐大的醫療保健和制藥行業資源網絡，包括買家、分銷商、零售商及投資者。值得一提的是，展會還將於2025年4月22日舉辦SEACare NCSM Golf 2025高爾夫錦標賽，為贊助商和參展商搭建一個獨特的交流平台，同時助力慈善事業。贊助商可免費參與，參展商則需要按組別最低支付400美元。

除了拓展人脈，贊助商還可以將參與行為與ESG目標相結合，享受稅收減免，並免費參加特邀買家計劃(Hosted Buyers Program)、線上商務配對平台等增值服務。

參展商和訪客專屬福利

SEACare 2025為參展商打造非凡體驗，融合高端人脈拓展機會和實用洞見。參展商將獨家出席活動首日的展商交流晚宴(Exhibitor Networking Night)，並參與在線B2B交流及商業配對會議。每家參展公司還可獲贈一個免費會議注冊名額，有權參與同期會議的專家研討。

此外，SEACare參展商和專業訪客可享受馬來西亞航空的獨家旅行優惠，以及吉隆坡EQ酒店(EQ Kuala Lumpur)、凱悅嘉寓酒店(Hyatt House)等提供的特惠住宿價格。

不要錯過展示醫療保健解決方案、與行業領袖建立聯系，並拓展東南亞醫療保健和制藥市場版圖的機會。如需了解更多信息或注冊成為參展商和訪客，請訪問 www.sea-healthcare.com 。

SEACare 2025詳情

日期：2025年4月23日至25日（周三至周五）

地點：吉隆坡馬來西亞國際貿易展覽中心(MITEC)2號及3號館

網站： https://sea-healthcare.com/

關於 SEACare

SEACare作為一年一度的東南亞醫療保健與制藥展，是該地區首屈一指的商業配對平台，旨在連接醫療保健專業人士和制藥行業。展會致力於促進戰略合作，展示前沿創新成果，以及推動引領行業發展的討論。通過一系列豐富的展覽、知識分享會、商務配對和貿易洽談活動，SEACare為本地及國際制造商、分銷商和關鍵決策者提供了無與倫比的交流機會。

關於 Qube Integrated Malaysia Sdn. Bhd.

Qube Integrated Malaysia於2005年在吉隆坡成立，是一家表現卓越的B2B和B2C展覽及活動組織者，業務遍布全球。公司憑借在場地管理、世博會展館搭建及全方位活動服務方面的專長，以及豐富的經驗，提供端到端解決方案。其業務覆蓋馬來西亞、印度尼西亞和新加坡，團隊致力於打造具有影響力的活動體驗，擅長各類活動的設計、策劃與管理。Qube屢獲殊榮的服務包括展覽管理、室內設計及場地管理，使其從活動行業中脫穎而出。

SOURCE Qube Integrated Malaysia