ICW & BuildXpo 2025圓滿落幕，潛在銷售額破14億林吉特，國際參與度強勁

顯著的商業成果與全球合作

為期三天的活動共吸引了15,987名行業專業人士和貿易參觀者，其中BuildXpo 2025通過商務對接會、主辦買家計劃和現場交易，實現了14.1億林吉特的潛在銷售額。這些顯著成果彰顯了馬來西亞作為建築及建成環境領域關鍵貿易和投資樞紐的吸引力與日俱增，再次確立了其作為馬來西亞及東南亞著名建築平台的地位。

此次活動產生的卓越商業成果主要得益於戰略合作伙伴關系和高價值展會銷售：

諒解備忘錄和高價值潛在交易貢獻超10.5億林吉特

展會交易和預計銷售額額外貢獻3.22億林吉特

與馬來西亞對外貿易發展局(MATRADE)共同舉辦的國際采購計劃以及由Qube策劃的特邀買家計劃促成了3080萬林吉特交易額

本次活動還吸引了更多國際參與，參展商和買家來自馬來西亞、奧地利、孟加拉國、文萊、柬埔寨、中國大陸、希臘、香港特別行政區、印度、科威特、緬甸、菲律賓、卡塔爾、新加坡、南非、斯裡蘭卡、瑞典、台北、泰國、特立尼達和多巴哥、英國和美國。

BuildXpo 2025的亮點之一是柬埔寨展團(Cambodia Pavilion)的強勢參與，這體現了該國在區域基礎設施和投資中日益重要的角色。

柬埔寨展團赴BuildXpo 2025代表團團長、D.C.O.N Development & Import Export Co., Ltd董事總經理Ly Salim先生表示「柬埔寨展團參與馬來西亞BuildXpo 2025，是柬埔寨在區域建築、基礎設施和創新領域影響力不斷擴大的重要裡程碑。通過該展團，柬埔寨企業成功與來自馬來西亞、新加坡和韓國的大型國際公司簽署了六份諒解備忘錄，涉及民用基礎設施、可再生能源、物流、清潔水系統和數字金融科技等多個領域，潛在總價值超過3億美元。」

Ly Salim先生補充道：「這些合作共同彰顯了柬埔寨擁抱創新、技術轉移和國際合作的決心。柬埔寨展團在馬來西亞BuildXpo 2025上的成功，反映了該國日益增強的信心、專業素養，以及成為東盟地區可持續投資與發展活力樞紐的潛力。我們期待看到這些合作轉化為切實成果，造福社群並鞏固柬埔寨的經濟未來。」

ICW的裡程碑之年

ICW & BuildXpo 2025的成功舉辦，為該平台非凡的一年畫上了圓滿句號。今年5月，首屆婆羅洲國際建築周也在砂拉越古晉成功舉辦。婆羅洲站標志著ICW首次走出馬來西亞半島，吸引了東馬來西亞利益相關方的積極參與，並強化了馬來西亞建築工業發展局在全國范圍內促進可持續和包容性行業增長的努力。

這兩場活動都鞏固了ICW & BuildXpo作為該地區最全面的建築行業平台的地位，該平台連接企業、展示創新並倡導可持續發展。

馬來西亞建築工業發展局首席執行官Zainora Zainal女士表示：「ICW & BuildXpo 2025的成功舉辦，連同今年早些時候舉辦的首屆婆羅洲國際建築周，反映了建築行業在擁抱可持續性、科技和創新方面日益增強的韌性和適應性。」

她補充道：「今年豐碩的商業成果和全球參與度再次確認了馬來西亞作為建成環境領域區域合作領先樞紐的角色。馬來西亞建築工業發展局將繼續推動各項舉措，加速數字化轉型，加強行業標准，並支持符合國家發展議程的可持續增長。」

Qube Integrated Malaysia執行主席Richard Teo先生表示：「我們很自豪地見證了ICW和BuildXpo又一個非凡的年頭，它們共同創造了超過14億林吉特的潛在銷售額，並促成了無數跨境合作機會。」

他補充道：「日益增長的國際參與度，特別是通過國家展團和貿易代表團的形式，展示了馬來西亞如何持續作為一個充滿活力的平台，將全球參與者與該地區快速發展的建築生態系統聯系起來。我們期待在未來的活動中，以此勢頭為基礎，持續擴展和創新。」

下一屆活動定於2026年11月10日至12日在馬來西亞國際貿易展覽中心舉行，屆時將引入一個全新的同期展覽，規模將更加盛大。由Messe Munchen International (MMI) Asia Pte Ltd主辦的GlassTech Asia & Fenestration Asia (GAFA) 2026（2026年亞洲玻璃技術及門窗展覽會）將是一個令人期待的展示會，將與BuildXpo 2026同期舉行，以進一步提升馬來西亞在全球建成環境領域的地位。

媒體垂詢聯系人：Deric Ee，電郵：[email protected]

關於馬來西亞建築工業發展局

馬來西亞建築業發展局依據《建築業發展法》（第520號法案）成立，致力於通過提升專業水平、創新能力和技術知識來提高建築業的質量與生產力，從而推動行業能力建設，最終實現改善人民生活質量的使命。

關於Qube Integrated Malaysia Sdn. Bhd.

Qube Integrated Malaysia Sdn. Bhd.成立於2005年，已從一家精品展覽設計與搭建公司發展成為馬來西亞領先的活動與展會管理公司之一。憑借堅實的本土基礎和區域影響力，Qube提供高影響力的平台，助力企業，特別是中小企業和馬來西亞品牌，通過貿易展覽會、國際博覽會和戰略性活動體驗來擴大其影響力。

過去二十年來，Qube在塑造馬來西亞商業活動格局方面發揮了關鍵作用。其業績包括在全球博覽會如2017年阿斯塔納世博會、2020年迪拜世博會和2025年巴塞羅那世界移動通信大會上打造國家館。與馬來西亞對外貿易發展局合作，Qube助力將馬來西亞國際清真產品展(MIHAS)轉型為全球最大的清真貿易盛會之一，而BuildXpo、SEACare和馬來西亞-中國峰會(Malaysia-China Summit)等自有展會則持續為本地產業開辟全球機遇。

SOURCE Qube Integrated Malaysia