Sergio Rossi 宣布 Paul Andrew擔綱新任創意總監

作為新一代設計人才中的佼佼者，Paul Andrew 曾與 Donna Karan、Calvin Klein、Narciso Rodriguez 以及已故的 Alexander McQueen 等設計大師一起工作，培養了自己的審美和技術專長。Andrew 於 2013 年推出了自己的同名女鞋系列，此後不久將產品線擴展到男鞋領域，並於 2014 年成為首位獲得CFDA/Vogue Fashion Fund的鞋履設計師，也是獲獎品牌中最年輕的一位。2016 年，Salvatore Ferragamo 任命 Andrew 為女鞋設計總監，一年後他被晉升為女裝創意總監。繼其首個系列在全球取得成功後，Andrew 於 2019 年被任命為 Salvatore Ferragamo 全產品類別的創意總監——自 Salvatore Ferragamo 本人執掌品牌以來，他是第一位擔任此職務的個人。Andrew 的作品既大膽又務實，在手工技藝與最新材料和技術創新中找到平衡點。他滿腔熱忱的工作態度、對品牌建設的奉獻精神以及企業家精神為他在國際業界贏得了口碑好評和商業尊重。

復朗集團董事長黃震先生表示：「Sergio Rossi 憑借七十年無與倫比的工藝和卓越的工匠精神，已成為全球奢侈品鞋履市場中傑出的品牌。Sergio Rossi 是我們集團家族中珍貴的一員，將傳統與創新融為一體。隨著 Paul Andrew 的加入，我們期待品牌將持續發展與繁榮。」

復朗集團首席執行官陳健豪先生表示：「復朗集團很高興宣布Paul Andrew加入Sergio Rossi團隊。憑借著富有創意的設計專長和前瞻性的思維方式，Paul將引領 Sergio Rossi邁向嶄新的成功時代。這一新方向完美契合了我們的使命，即在始終追求秉持品牌傳承的同時理解消費者不斷叠代的需求。」

「我很榮幸也很高興能夠加入 Sergio Rossi 並擔任創意總監，作為全球知名的製鞋世家，其起源和底蘊彰顯了意大利精湛工藝的經久不衰。我期待著以 Sergio Rossi 獨特的創新精神和精湛工藝為基礎，為品牌構築一個嶄新的願景。」Paul Andrew表示。

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關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，2022 年 12 月 15 日起以「LANV」 為代碼在紐約證券交易所上市交易。復朗集團旗下品牌包括法國歷史悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利高奢貼身服飾品牌 Wolford、意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi、美國奢華女裝品牌 St. John 以及意大利高端男裝制造商 Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作伙伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站http://www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往 https://ir.lanvin-group.com。

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