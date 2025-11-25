光之煥活：seven x seven Ishigaki酒店將於12月1日推出「光景石垣」活動

一樓「光之息」 (Breath of Light) -- 愜意與煥活的燈光藝術

步入入口，柔和輝光充盈首層桑拿與泳池區域。靈感源自八重山螢火蟲的輕盈律動，燈光引導賓客深度放松，締造寧靜的煥活時刻。水面上搖曳的粼粼波光，讓人釋放疲憊，沉浸於靜謐的煥新體驗。

二樓「光之綻」 (Bloom of Light) -- 悸動歡愉的燈光藝術

二樓俯瞰海景的無邊泳池，浮動的光球與光柱延伸至夜空，宛若串聯天海。繽紛躍動的光影為冬夜注入令人心潮澎湃的歡愉氣息。

每個樓層皆呈現獨具特色的光影表達，為賓客帶來南國島嶼獨有的夢幻冬夜。

「光景石垣島」活動概要

活動名稱：光景石垣島(Lightscape Ishigaki)

活動期間：2025年12月1日（周一）至2026年2月28日（周六）（暫定）

亮燈時間：17:30-24:00

活動地點：seven x seven Ishigaki（沖繩縣石垣市）

參與資格：僅限酒店住客

設施概況

名稱：seven x seven Ishigaki

注：seven x seven中的「x」為英文小寫字母，並非乘號「×」

地址：254-19 Maezato, Ishigaki City, Okinawa Prefecture 907-0002

交通：距新石垣機場車程約18分鍾

客房數量：121間

官網：https://sevenxseven.com/hotels/ishigaki/

Instagram：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/

關於 fav hospitality group Co., Ltd.

fav hospitality group Co., Ltd.是一家無縫融合潮流、科技、金融與設計的酒店創新企業，致力於打造契合時代的全新「娛樂」與「酒店」形式。集團運營的FHG HOTELS在日本共有18家酒店，包含團體住宿品牌「fav」及其奢華延伸線「FAV LUX」、高端酒店品牌「seven x seven」及其姊妹品牌「edit x seven」，以及文化導向的商務酒店「BASE LAYER HOTEL」。展望未來，fav hospitality group計劃自2027年起新增20處設施。通過跨行業合作及積極運用DX（數字化轉型）與AI（人工智能）技術，公司不斷打造全新的酒店服務，優化旗下所有品牌的賓客體驗。

SOURCE Kasumigaseki Capital Co., Ltd.