Hotel edit x seven香川縣小豆島第二家分店將於2026年1月26日（周一）試營業

小豆島距離高松港乘船約1小時，是瀨戶內海第二大島嶼，自然環境優越，海景與山色交相輝映。在這座幽靜的小島，即將迎來Hotel edit x seven Setouchi Shodoshima的開業。

酒店共設45間客房，其中包含面積超過120平方米的套房系列。精致的室內設計與靜謐氛圍，為賓客打造極致放鬆的休憩空間。

酒店更將引進小豆島首個可俯瞰壯闊海景的溫泉設施edén SETOUCHI，餐廳則主打以瀨戶內海豐饒物產為靈感的時令料理。

客房類型

西樓

房型 面積 容納人數 雙層床（海景-西樓） 44.00㎡ – 54.00㎡ 最多6人 露台雙層床（海景-西樓） A型：室內44.00㎡，露台68.00㎡

B型：室內54.00㎡，露台52.00㎡ 最多6人 雙床房（海景-西樓） 室內：60.00㎡ 最多4人 露台雙床房（海景-西樓） 室內60.00㎡，露台35.00㎡ 最多4人 頂層套房（海景-西樓） 室內143.00㎡，露台94.00㎡ 最多4人

東樓

房型 面積 容納人數 帶泡池花園套房（東樓） 室內123.00㎡，露台140.00㎡ 最多8人 日式現代房（東樓） 室內42.00㎡，露台17.00㎡ 最多6人 高級雙層床（東樓） 室內51.00㎡，露台15.00㎡ 最多6人 高級雙床房（東樓） H型：室內70.00㎡，露台21.00㎡

I型：室內69.00㎡，露台17.00㎡ 最多4人

由 ed é n 傾情打造的美食與溫泉奢華體驗

由勝浦Salt Group打造的知名餐廳與溫泉水療中心edén，將首次亮相風景如畫的edit x seven Setouchi Shodoshima。

這家餐廳從早餐到晚餐均開放，菜單以小豆島獨有的豐富食材為特色。賓客可品嘗時令海鮮、島上種植的蔬菜、橄欖油及醬油等食材，體驗以現代精致烹飪手法演繹的島嶼風味。

依托Salt Group在洗浴與水療體驗方面的深厚積澱，該酒店還將引入小豆島首個正宗溫泉水療中心。

館內設有可容納20人的桑拿房，配備自動蒸汽系統，還有1.2米深的冷水浴池、室內浴池以及與海天融為一體的無邊泳池。

無論天氣與季節如何變幻，賓客皆可在此享受與瀨戶內海自然美景和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。

通過「品味小豆島」與「在小豆島煥活身心」的融合，edén為賓客提供獨一無二的全方位高品質住宿體驗。

開業特惠現已推出

【盛大開業紀念套餐】

適用入住期間：2026年1月26日（周一）至2026年5月底

為慶祝edit x seven Setouchi Shodoshima開業，我們特別為2026年1月26日至5月底期間的入住賓客推出兩款獨家紀念套餐。賓客可享受由Salt Group監制的兩款獨家套餐的30%折扣，分別為含早餐套餐以及含兩餐套餐（早餐與晚餐）。

賓客可享受以下套餐的30%折扣：

開業紀念套餐（含早餐/兩餐）| 詳情請點擊此處

酒店名稱： edit x seven Setouchi Shodoshima (edit by seven Setouchi Shodoshima)

*「edit x seven」中的「x」為英文小寫字母（非數學乘號「×」）

試營業時間：2026年1月26日（周一）

正式開業時間：2026年3月（計劃）

地址：144-21 Yasuda-ko, Shodoshima-cho, Shozu-gun, Kagawa 761-4411, Japan

結構/樓層數：

西樓：鋼筋混凝土結構，8層

東樓：鋼筋混凝土結構，8層

總建築面積：4553.24㎡（約1377.35坪）

客房數量：45間

關於 fav hospitality group Co., Ltd.

fav hospitality group Co., Ltd. (FHG)是一家致力於無縫融合潮流、科技、金融與設計的酒店創新公司，打造符合時代潮流的新型「娛樂」與「酒店」形式。

在FHG HOTELS品牌組合下，該公司在日本各地運營著多家風格各異的酒店，包括適合團體入住的「fav」品牌、高端品牌「FAV LUX」、重新定義現代奢華的高端品牌「seven x seven」、其姊妹品牌「edit x seven」以及文化商務酒店品牌「BASE LAYER HOTEL」。

目前，FHG在日本全國運營著18家酒店，並計劃到2027年底再開設20家。該公司還通過跨行業合作積極開發新的酒店概念，並利用數字化轉型和人工智能技術提升賓客體驗。

